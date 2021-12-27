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"Наступним піде Зеленський": екснардепка спрогнозувала долю президентів України "Порошенко сам розв'язав цю "скриньку Пандори"

Неважливо, яким шляхом п'ятого президента України Петра Порошенка притягнуть до відповідальності, заявила у програмі "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" екснардепка Надія Савченко.

"Якщо говорити про юриспруденцію, нашу суди та реформи тощо - так, це буде довго, це зрозуміло. Я вважаю, що неважливо, яким шляхом Порошенка притягнуть до відповідальності на цей час. Я теж за законні способи, рішення судів, теж не розумію оцих РНБОшних "выходок", - сказала вона.

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"Якщо говорити про політичний аспект у нас... Порошенко сам розв'язав цю "скриньку Пандори" - Янукович... за держзраду отримав вирок. Думаю, що Порошенко буде другим президентом в Україні, який отримає вирок за держзраду. Наступним піде Зеленський. І так піде кожен президент, який ставатиме президентом. Кожному з президентів є, за що відповідати перед народом, кожен президент ухвалює дурні рішення, які погіршують стан українців. Тому я вважаю, що немає нічого страшного, якщо президенти будуть сидіти. Ще краще, щоб президенти знали, що вони йдуть і вже будуть сидіти", - заявила Савченко.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше керівник окружного відділення Республіканської партії в Нью-Йорку Борис Пінкус зазначив, що весь цивілізований світ здивований тим, що президент Володимир Зеленський на тлі можливого вторгнення російських військ в Україну починає з'ясовувати внутрішні відносини замість того, щоб консолідувати суспільство і займатися зміцненням безпеки на кордоні. За його словами, західні партнери України вважають, що боротьбу Володимира Зеленського проти п’ятого президента України Петра Порошенка потрібно відкласти.