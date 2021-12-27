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"Займаються собою": Бойко розповів, яким шляхом йде влада в Україні "Я не вірю, що вони можуть змінитися"

В Україні влада займається собою, своїми доходами, справами та нетерпима до критики. Про це в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" сказав співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

На його думку, влада стала поводитися інакше:

"Якщо раніше я припускав, що так, непрофесійні люди, випадкові, але вони хочуть змінити країну на краще... Зараз бачу, що вони займаються собою, своїми доходами, справами та нетерпимі до критики, абсолютно нетерпимі до якихось порад, не розуміють, що роблять погано для людей. І я не вірю, що вони можуть змінитись".

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"Сьогоднішня влада - це йде від президента, його оточення - не виконала своїх обіцянок. І замість того, щоб їх виконати, починають тиснути на опозицію, закривати телеканали, розповідати, що ось війна, а "ви там мовчите всі". Вони пішли таким шляхом - задавити цензурою... А це шлях до відсталості, злиднів і ще більше ускладнює ті проблеми, які є в країні", - зазначив Бойко.

Раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Володимир Зеленський збирався балотуватися в президенти України ще у 2014 році та навіть подав документи до Центрвиборчкому, проте згодом відмовився від своїх планів.

"Почалися події – війна і так далі. Мабуть, Володимир Олександрович вирішив, що ще не час, я не знаю. Але грошову заставу не внесли. Тобто документи, напевно, там", — повідомив він.