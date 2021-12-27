21:10, Сьогодні

На Путіна чекає несприятливий період: дипломат озвучив прогноз Валерій Чалий пояснив, як президент РФ принизив Захід

Президент Росії Володимир Путін квапиться посилити тиск на Захід, оскільки скоро геополітична ситуація стане для Кремля несприятливою.

Про це в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" розповів український дипломат Валерій Чалий.

Коментуючи вимогу МЗС РФ не приймати Україну до НАТО, дипломат заявив:

"Для Кремля логічно піднімати далі ставки. Ми будемо йти настільки далеко, наскільки нам дозволять. А далі зупинимося там, де всі зупиняться, і отримаємо своє... Це заява Лаврова, що вони хочуть отримати в цих умовах те, що вони бачать мінімальною ціною, тому що в принципі у світі піднімати так ставки і такі ресурси задіювати, шантажувати всіх - це не проходить безслідно... Я вважаю це приниженням, яке Росія в першу чергу здійснює щодо країн Європи, окремих країн, вона принижує Францію, принижує Німеччину, Італію, Австрію, Іспанію - всі країни. Якщо ці країни це приниження будуть терпіти, вони будуть мати потім війну".

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Чалий зазначив, що президент РФ Володимир Путін сприйняв переговори в червні з президентом США Джо Байденом як слабкість американської адміністрації.

"Я думаю, з наближенням проміжних виборів у Конгрес США, голоси за те, щоб бути більш жорсткими щодо Росії, будуть тільки збільшуватися. До речі, тому Путін хоче швидко це зробити. Бо наступний період для нього багато в чому несприятливий - і в Сполучених Штатах, і в інших країнах. Зараз, поки в Німеччині вибори були, у Франції, в Америці постійно внутрішня ситуація відволікає, є пандемія і інші речі, ще й зима, слабкість Європи з точки зору тепла, вони вирішили це робити швидко", - пояснив він.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Володимир Путін вимагає від НАТО і які Москва передала Вашингтону. Документ під назвою "Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору" складається з 9 статей.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім цього, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Договір також передбачає, що учасники унеможливлюють розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших учасників.

Міжнародний оглядач Іван Яковина розповів, яку мету має Росія, ставлячи ультиматум перед НАТО та США:

"Пропозиції, подані російським МЗС, не мають жодного відношення до побудови системи безпеки, оскільки у разі їх виконання Європа стане більш небезпечним місцем. Фактично йдеться про те, що Росія каже Заходу: давайте ви приберете всі свої війська, всю свою інфраструктуру з території пострадянських держав і Східної Європи, й дозволите нам робити все, що ми захочемо. А чого хоче Росія - не є великим секретом, про це Володимир Путін писав у своїх статтях. Він хоче знищення України як держави та поглинання України Росією. Це його головна мета"