19:53, Сьогодні

"Це якісь некрофіли": український дипломат розкрив плани Росії Путін мріє повернути часи СРСР, зазначив Валерій Чалий

Президент Росії Володимир Путін і його оточення прагнуть до перерозподілу світу і повернення до часів "холодної війни".

Про це в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" розповів український дипломат Валерій Чалий.

За словами дипломата, заяви Росії щодо неприпустимості вступу України до НАТО - це не блеф.

"Росія хоче переглянути порядок, який склався після "холодної війни". Хочу нагадати, що таке "холодна війна" - не було "гарячих" фаз, були локальні, але глобальне протистояння з ядерною зброєю не завершилося катастрофою. Радянський Союз зі своїми союзниками не витримав боротьби і конкуренції з західними країнами, став слабким, і республіки Радянського Союзу змогли відстояти свою незалежність. А тепер чомусь захотілося переглянути підсумки й наслідки "холодної війни". Як їх переглянути? Вже усталився певний розподіл, встановлений у міжнародних договорах, кордони, у нас з Росією договір про дружбу і партнерство був. Значить треба підняти ставки, показати, що "холодна війна" не завершена, такий другий етап. Давайте її доведемо до піку, до абсурду, а далі поділимо світ знову", - пояснив Чалий.

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За його словами, Росія стала сильнішою, ніж після розвалу Радянського Союзу.

"Тепер у Кремлі хочуть поділити наново світ, але вони стали сильнішими по мілітаризації. Вони не стали по мілітаризації такими, як Радянський Союз, але отримали, може й помилково, у спадок ядерну зброю. Передали все Російській Федерації - Україна, Казахстан, Білорусь. В результаті вони тепер шантажують світ і хочуть нового переділу світу, маючи ВВП на рівні Іспанії. Є армія, мільйон з чимось, є ядерна зброя, нафта і більше нічого немає. Технологій, якогось рівня розвитку", - сказав він.

Чалий зауважив, що "Росія хоче затягнути весь світ назад на 30 років".

"Це якісь некрофіли. У них в голові минуле, у них в голові імперія, Радянський Союз - це у Путіна", - додав він.

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Раніше оглядач мережевого видання "МБХ медіа" Роман Попков в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як російська влада нав'язує своїм громадянам тему України.

"Кремль намагається посилено через повністю контрольоване телебачення повернути російське суспільство в стан перманентної істерії. Кричать на всіх ток-шоу про Україну, будь-коли можна включити телевізор, і буде тема України, тема Зеленського. Є таке прагнення, Кремль хоче з людьми розмовляти мовою холодної війни, він почувається впевнено. Тому що складно пояснити, чому ціни зростають", - сказав він.

Своєю чергою, ексдепутат Верховної Ради України Андрій Іллєнко заявив, що президент Росії Володимир Путін, виправдовуючи агресію проти України, використовує ті самі методи, що й лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер.