18:18, Сьогодні

Провал у зовнішній політиці України: політтехнолог назвав вихід "Президент Байден навіть не потиснув руку президенту України"

В України серйозніший провал у зовнішній політиці. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Віталій Бала.

"Президент Байден навіть не потиснув руку президенту України, коли той прийшов до нього в кабінет. Він сидів і навіть не встав... Я вже не кажу про те, хто його зустрічав. Слава Богу, що до України вони ставляться трохи інакше, ніж до чинної влади. Це насправді для нас є великим плюсом - саме для України, українського народу", - сказав він.

Читайте також: Американський політик пояснив, чи "здасть" Байден Україну Путіну

"Я бачу лише один вихід - це дочасні парламентські вибори... Треба, щоб до управління країною приходили люди, які в цьому розуміються. Це єдиний вихід. Чим скоріше ми це зробимо, тим менше буде негативних наслідків і менше ми витратимо часу, щоб потім вирівнювати ситуацію, яка насправді є катастрофічною на зовнішній арені. Саме той факт, що про Україну вже говорять без України – що б американці публічно не заявляли... це якраз і є наслідком тієї непрофесійності конкретних дій", - розповів Бала.

Нагадаємо, 23 грудня відбулася розмова між главою Держдепу США Ентоні Блінкеном і верховним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем, в якій сторони заявили, що Росія має піти на деескалацію в Україні, а у разі розширення агресії на неї чекають серйозні наслідки.

Американський військовий аналітик Гаррі Табах висловив сумнів у тому, що США сьогодні готові захищати інтереси України.

"Поки що я не побачив, щоб були враховані інтереси України. Зняття з "Північного потоку-2" санкцій - це не на користь України. Урізати військовий бюджет для України одразу після саміту з Путіним на 200 мільйонів - я теж не бачу допомоги Україні від цього. Немає посла американського в Україні - теж не уявляю, яка це користь для України", - перерахував він.