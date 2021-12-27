18:02, Сьогодні

Путін робить те саме, що й Гітлер - екснардеп про загрози для України Кремль готує підґрунтя для продовження агресії проти України, вважає Андрій Іллєнко

Президент Росії Володимир Путін, виправдовуючи агресію проти України, використовує ті самі методи, що й лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексдепутат Верховної Ради України Андрій Іллєнко, коментуючи заяву МЗС Росії про начебто наміри США спровокувати в Україні "маленьку війну".

За словами колишнього нардепа, такі заяви спрямовані на те, щоб готувати підґрунтя для можливого продовження російської агресії.

"Це абсолютна маячня, тут все перекручено з ніг на голову. Звинувачувати США, що вони хочуть спровокувати якусь війну в Україні, з вуст керівництва держави Росія, яка війну проти України веде вже вісім років, яка окупувала частину території... Не Америка забрала в України частину території, не американські війська зараз перебувають на території України, не американські війська зараз вбивають українців. Все це робить Росія, і при цьому Росія звинувачує весь світ і Америку в тому, що нібито Америка провокує війну", - наголосив він.

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На думку Іллєнка, нічого нового не відбувається:

"Якщо згадати історію, Росія діяла так завжди - коли, наприклад, розв'язувала війну проти Фінляндії 1939 року, теж говорили, що це Фінляндія напала на СРСР, а не навпаки. До речі, Гітлер діяв абсолютно так само. Він щоразу, коли розв'язував нову агресію, завжди казав, що на нього нападають, він весь час тільки захищається. Польща на нього "нападала" і так далі. Путін робить рівно те саме".

Ексдепутат зазначив, що в Росії "зараз готується пропагандистська накрутка".

"Договорилися до того, що в Україні вже хімічна зброя знаходиться на Донбасі. Це дуже непрості заяви робляться. Публічно звинувачують Україну, що на її території знаходиться зброя масового знищення. Все це для того, щоб накручувати ситуацію всередині Росії, накручувати ситуацію на міжнародній арені, і намагатися перекинути все з хворої голови на здорову", - заявив він.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід провокує "маленьку війну" в Україні та постачає їй зброю, щоб потім звинуватити РФ.

"Я не виключаю, що просто бажання є підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку війну, потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоб придушувати наші конкурентні здібності", - сказав він.

Раніше оглядач мережевого видання "МБХ медіа" Роман Попков в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як російська влада нав'язує своїм громадянам тему України.

"Кремль намагається посилено через повністю контрольоване телебачення повернути російське суспільство в стан перманентної істерії. Кричать на всіх ток-шоу про Україну, будь-коли можна включити телевізор, і буде тема України, тема Зеленського. Є таке прагнення, Кремль хоче з людьми розмовляти мовою холодної війни, він почувається впевнено. Тому що складно пояснити, чому ціни зростають", - сказав він.