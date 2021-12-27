17:52, Сьогодні

Заява Лаврова про Україну: дипломат пояснив, до чого тут Фінляндія "Україні потрібно робити свою справу"

Заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Захід хоче зробити "маленьку війнушку" в Україні, є не першою такою заявою в Росії. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" український дипломат Андрій Веселовський.

"Вони тривають протягом останніх кількох місяців. Але "маленька переможна війна" - колись її влаштовувала Росія якраз приблизно в таку пору року - це було 61 рік тому у Фінляндії. Таку ж саму "маленьку переможну війну" хоче зараз влаштувати Росія на території України. Історія, на жаль, повторюється", - сказав він.

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За його словами, Фінляндії в той час було дуже важко:

"Вона втратила 10% території, кілька тисяч своїх громадян, але зупинила Росію. Я думаю, що з оцих всіх рупорів, які ми чуємо з Москви зараз, маємо зробити лише один висновок - зробити так само, як робила Фінляндія 61 рік тому. Лише тоді Україна встоїть та залишиться незалежною державою".

Також дипломат зазначив, що Україні потрібно робити свою справу:

"Коли в брехуна немає аргументів, він намагається взяти частотою... Ми знаємо, що немає жодних американських інструкторів під Авдіївкою, жодний нервово-паралітичний газ чи ще якась хімічна речовина не складується... На це все не потрібно звертати увагу, а робити свою справу та якомога швидше брати на озброєння ті новітні вироби, які і створює зараз Україна, і які ми можемо придбати на Заході, а також готуватися, щоб дати відсіч".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід хоче зробити "маленьку війнушку" в Україні, а потім звинуватити РФ.

"Я не виключаю, що просто бажання є підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку війнушку, потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоб придушувати наші конкурентні здібності", - сказав він.

За словами глави російського МЗС, Захід "накачує" Україну озброєннями.

"Вони накачують озброєннями. Вихваляються, що поставили боєприпаси та ударні системи на 2,5 млрд доларів", - сказав він.