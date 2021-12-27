17:09, Сьогодні

"Загрожують існуванню України": політтехнолог прокоментував слова Лаврова "Це не так просто говориться"

Слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Захід хоче зробити "маленьку війнушку" в Україні, а потім звинуватити Російську Федерацію, - це намагання в той чи інший спосіб показувати, що Росія - "великі брати". Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Віталій Бала.

"Це не так просто говориться. Це намагання в той чи інший спосіб показувати, що вони - "великі брати". В цій ситуації мене дивує те, що ми до цього ніяк не можемо звикнути, зрозуміти чітко для себе, що країна, яка поруч із нами (Росія - прим. ред.), - це країна, яка загрожує існуванню держави Україна. Треба так, щоб вони розуміли, що якщо полізуть, то буде велика війна для них. Нам треба більше брати озброєння, про це говорити та самим своє озброєння виробляти", - сказав він.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід хоче зробити "маленьку війнушку" в Україні, а потім звинуватити РФ.

"Я не виключаю, що просто бажання є підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку війнушку, потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоб придушувати наші конкурентні здібності", - сказав він.

За словами глави російського МЗС, Захід "накачує" Україну озброєннями.

"Вони накачують озброєннями. Вихваляються, що поставили боєприпаси та ударні системи на 2,5 млрд доларів", - сказав він.