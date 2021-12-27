16:54, Сьогодні

Американський політик пояснив, чи "здасть" Байден Україну Путіну Наріжний камінь відносин між Байденом та Путіним – це вирішення долі України, зазначив Борис Пінкус

Президент США Джо Байден не зможе піти на поступки щодо України президенту Росії Володимиру Путіну. Конгрес не дозволить Байдену пожертвувати українськими національними інтересами.

Таку думку висловив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" керівник відділення Республіканської партії Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус.

Коментуючи переговори щодо України президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, американський політик зазначив:

"Сьогодні у питанні безпеки України зацікавлені ми, американці, не менше, ніж самі українці, бо це національний інтерес Америки. З іншого боку – Путіну потрібен торг, Путіну потрібне виживання. І тому наріжний камінь відносин між Байденом та Путіним – це вирішення долі України шляхом поступок Заходу Путіну. Це так вирішує Путін. Але цього не буде ніколи. Байден не піде на поступки Путіну за рахунок національних інтересів України. Не тому, що цього хоче сам Байден, але насамперед тому, що обидві палати Конгресу сьогодні єдині як ніколи".

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Оцінюючи досягнення України на міжнародній арені поточного року, Пінкус зазначив, що "треба віддати належне тандему Зеленський-Кулеба, які досягли неможливого".

"Після їхніх візитів до Америки популярність України в Америці висока як ніколи. І тому є великі надії на те, що той курс, який прийнятий Байденом, незважаючи на його найнижчий рейтинг за всю історію Америки, буде спрямований на те, щоб підтримувати Україну в усіх напрямках із захисту територіальної цілісності. У цьому є гарантія і в цьому можете бути спокійні", - наголосив він.

Нагадаємо, глава Держдепу США Ентоні Блінкен і верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель 23 грудня провели розмову, в якій заявили, що Росія має піти на деескалацію в Україні, а у разі розширення агресії на неї чекають серйозні наслідки.

Американський військовий аналітик Гаррі Табах в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив сумнів у тому, що США сьогодні готові захищати інтереси України.

"Поки що я не побачив, щоб були враховані інтереси України. Зняття з "Північного потоку-2" санкцій - це не на користь України. Урізати військовий бюджет для України одразу після саміту з Путіним на 200 мільйонів - я теж не бачу допомоги Україні від цього. Немає посла американського в Україні - теж не уявляю, яка це користь для України", - перерахував він.