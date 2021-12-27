16:03, Сьогодні

Переговори ТКГ: радниця сказала, що має зробити Росія "З нашого боку робляться всі можливі і неможливі кроки"

Настав той момент, коли Росія має сісти за стіл переговорів. Про це заявила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" радниця голови української делегації в ТКГ Гайде Різаєва.

"Не лише через призму ТКГ, а й за іншими тенденціями простежується позитивна динаміка. Швидше за все, настав той момент, коли Росія має сісти за стіл переговорів і як сторона конфлікту якимось чином врегулювати деякі моменти, які справді залежать лише від них. Зокрема, це звільнення полонених, відновлення роботи з пошуку зниклих безвісти й низка інших питань", - сказала вона.

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За її словами, величезна надія, що це незабаром відбудеться.

"Найімовірніше, сподіваюся, що це відбудеться перед Новим роком чи на різдвяні свята. Вже навіть важко сказати, через які двері та моменти ми не зустрічалися і не намагалися достукатися до Російської Федерації, аби були звільнені наші полонені. На сьогодні їх близько 310 осіб, 34 з них – це жінки. 5 із цих жінок перебувають у критичному стані. Можу з повною впевненістю сказати, що з нашого боку робляться всі можливі та неможливі кроки, щоб розблокувати цей процес", - розповіла Різаєва.

Нагадаємо, представник окремих районів Донецької області у складі української делегації у Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш заявив, що Росія не робить жодних дій для обміну утримуваними особами, тому шанси на його проведення до кінця року невеликі.

"Я не бачу жодних дій з боку Російської Федерації, щоб це (обмін до кінця року - УП) могло статися. Більше того, я не бачу зараз інтересу РФ, щоб це могло статися. На жаль, дуже мало шансів", - сказав він.

Гармаш додав, що є невеликий шанс, що російська сторона може вдатися до такого гуманного кроку, щоб продемонструвати США готовність до деескалації, чого від них вимагає Вашингтон для проведення переговорів між президентами.