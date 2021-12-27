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У Росії пояснили скандальну заяву Кадирова про Україну: є три причини Як зазначив політолог Дмитро Орєшкін, Росія рухається шляхом чеченізації

Заява лідера Чечні Рамзана Кадирова про те, що Україна має бути приєднана до Росії, пояснюється трьома причинами. Проте всерйоз до його слів ставитись не варто.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Дмитро Орєшкін.

"По-перше, Кадиров за своїм статусом повинен бігти на два корпуси попереду Путіна. Тому він може говорити те, що Путіну говорити ще не можна. Це перше. Друге - зрозуміло, що російська політика за часів Путіна стає все більш віртуально-риторичною. Це такий елемент пропагандистської війни, який повинен тримати всіх у напрузі, і водночас створювати ілюзію, що Росія піднімається з колін. І, нарешті, третій аспект - Росія рухається шляхом чеченізації, вона все більше перетворюється на східну сатрапію. Почати хоча б із результатів виборів у Чеченській республіці, де незалежно від настроїв виборців завжди 90% з гаком за Путіна, за "Єдину Росію" за неймовірно високих показників явки. Як у Радянському Союзі "малюють" ці цифри", - розповів політолог.

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Як зазначив Орєшкін, у словах Кадирова є елемент стьобу:

"Досить смішно в його вустах виглядає ідея того, що Україна - один народ із Чечнею. Тому всерйоз до цього ставитися не треба... До реального життя це жодного стосунку не має. Це тільки характеризує глибину тієї ментальної ями, в яку занурюється, на жаль, моя країна під керівництвом Володимира Володимировича Путіна та його намісників, серед яких на першому місці звичайно пан Кадиров".

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Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров 26 грудня на прес-конференції у Грозному заявив, що Україну потрібно приєднати до Росії.

"Я глибоко переконаний, якщо Зеленський і його команда будуть так поводитися, то Україну повинні приєднати до нашої країни. Українці - наш народ, це наша територія. Це моя думка", - сказав лідер Чечні.

Раніше оглядач мережевого видання "МБХ медіа" Роман Попков в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як російська влада нав'язує своїм громадянам тему України.

"Кремль намагається посилено через повністю контрольоване телебачення повернути російське суспільство в стан перманентної істерії. Кричать на всіх ток-шоу про Україну, будь-коли можна включити телевізор, і буде тема України, тема Зеленського. Є таке прагнення, Кремль хоче з людьми розмовляти мовою холодної війни, він почувається впевнено. Тому що складно пояснити, чому ціни зростають", - сказав він.