У Росії пояснили скандальну заяву Кадирова про Україну: є три причини

Як зазначив політолог Дмитро Орєшкін, Росія рухається шляхом чеченізації

У Росії пояснили скандальну заяву Кадирова про Україну: є три причини

Заява лідера Чечні Рамзана Кадирова про те, що Україна має бути приєднана до Росії, пояснюється трьома причинами. Проте всерйоз до його слів ставитись не варто.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Дмитро Орєшкін.

"По-перше, Кадиров за своїм статусом повинен бігти на два корпуси попереду Путіна. Тому він може говорити те, що Путіну говорити ще не можна. Це перше. Друге - зрозуміло, що російська політика за часів Путіна стає все більш віртуально-риторичною. Це такий елемент пропагандистської війни, який повинен тримати всіх у напрузі, і водночас створювати ілюзію, що Росія піднімається з колін. І, нарешті, третій аспект - Росія рухається шляхом чеченізації, вона все більше перетворюється на східну сатрапію. Почати хоча б із результатів виборів у Чеченській республіці, де незалежно від настроїв виборців завжди 90% з гаком за Путіна, за "Єдину Росію" за неймовірно високих показників явки. Як у Радянському Союзі "малюють" ці цифри", - розповів політолог.

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Як зазначив Орєшкін, у словах Кадирова є елемент стьобу:

"Досить смішно в його вустах виглядає ідея того, що Україна - один народ із Чечнею. Тому всерйоз до цього ставитися не треба... До реального життя це жодного стосунку не має. Це тільки характеризує глибину тієї ментальної ями, в яку занурюється, на жаль, моя країна під керівництвом Володимира Володимировича Путіна та його намісників, серед яких на першому місці звичайно пан Кадиров".

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Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров 26 грудня на прес-конференції у Грозному заявив, що Україну потрібно приєднати до Росії.

"Я глибоко переконаний, якщо Зеленський і його команда будуть так поводитися, то Україну повинні приєднати до нашої країни. Українці - наш народ, це наша територія. Це моя думка", - сказав лідер Чечні.

Раніше оглядач мережевого видання "МБХ медіа" Роман Попков в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як російська влада нав'язує своїм громадянам тему України.

"Кремль намагається посилено через повністю контрольоване телебачення повернути російське суспільство в стан перманентної істерії. Кричать на всіх ток-шоу про Україну, будь-коли можна включити телевізор, і буде тема України, тема Зеленського. Є таке прагнення, Кремль хоче з людьми розмовляти мовою холодної війни, він почувається впевнено. Тому що складно пояснити, чому ціни зростають", - сказав він.

Джерело Україна 24 Теги Росія Дмитро Орешкін Рамзан Кадиров Чечня