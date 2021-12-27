Кому вигідна справа проти Порошенка: експерт дав відповідь

Скандал із п'ятим президентом вказує на нестабільність політичної системи

Кому вигідна справа проти Порошенка: експерт дав відповідь

Підозра п'ятому президентові України Петру Порошенку може стати причиною проблем для країни, заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політексперт Олександр Краєв.

"У сприйнятті Заходу такі внутрішньополітичні проблеми показують нестабільність системи. Тобто ми знову боремося не з реальними проблемами — не з корупцією, не з російським впливом, не з олігархами, — а боремося за політичні очки, за рейтинги, які створюються на Заході не таким чином. Американці сприймають це як неофіційну боротьбу, як побудову неофіційної ієрархії. Це одна з причин, до речі, чому в нас в Україні так довго немає посла США. Тому що в нас діє неофіційна ієрархія, у нас немає нормальної державної системи. І ця ситуація —- ще один прояв цього", — сказав він.

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Експерт пояснив, кому вигідний цей скандал.

"З точки зору міжнародної політики - це підтвердження нашої нестабільності. Кому це на руку? Нашим опонентам. Тобто це не лише Росія, це й країни, які сумніваються в Україні та не пускають нас до НАТО. Це, наприклад, Угорщина. Це Західна Європа — Франція, Німеччина. Основний аргумент проти нашої євроатлантичної інтеграції — те, що ми є ненадійною країною з ненадійною політичною системою, в якій діє неформальна олігархічна партія. Це на руку тим, хто створює негативний імідж України", — сказав він.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше керівник окружного відділення Республіканської партії в Нью-Йорку Борис Пінкус зазначив, що весь цивілізований світ здивований тим, що президент Володимир Зеленський на тлі можливого вторгнення російських військ в Україну починає з'ясовувати внутрішні відносини замість того, щоб консолідувати суспільство і займатися зміцненням безпеки на кордоні. За його словами, західні партнери України вважають, що боротьбу Володимира Зеленського проти п’ятого президента України Петра Порошенка потрібно відкласти.

 

Джерело Україна 24 Теги Петро Порошенко Захід-2021