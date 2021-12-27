15:34, Сьогодні

Кому вигідна справа проти Порошенка: експерт дав відповідь Скандал із п'ятим президентом вказує на нестабільність політичної системи

Підозра п'ятому президентові України Петру Порошенку може стати причиною проблем для країни, заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політексперт Олександр Краєв.

"У сприйнятті Заходу такі внутрішньополітичні проблеми показують нестабільність системи. Тобто ми знову боремося не з реальними проблемами — не з корупцією, не з російським впливом, не з олігархами, — а боремося за політичні очки, за рейтинги, які створюються на Заході не таким чином. Американці сприймають це як неофіційну боротьбу, як побудову неофіційної ієрархії. Це одна з причин, до речі, чому в нас в Україні так довго немає посла США. Тому що в нас діє неофіційна ієрархія, у нас немає нормальної державної системи. І ця ситуація —- ще один прояв цього", — сказав він.

Читайте також: У Росії здивовані — Фейгін про адвоката Порошенка

Експерт пояснив, кому вигідний цей скандал.

"З точки зору міжнародної політики - це підтвердження нашої нестабільності. Кому це на руку? Нашим опонентам. Тобто це не лише Росія, це й країни, які сумніваються в Україні та не пускають нас до НАТО. Це, наприклад, Угорщина. Це Західна Європа — Франція, Німеччина. Основний аргумент проти нашої євроатлантичної інтеграції — те, що ми є ненадійною країною з ненадійною політичною системою, в якій діє неформальна олігархічна партія. Це на руку тим, хто створює негативний імідж України", — сказав він.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше керівник окружного відділення Республіканської партії в Нью-Йорку Борис Пінкус зазначив, що весь цивілізований світ здивований тим, що президент Володимир Зеленський на тлі можливого вторгнення російських військ в Україну починає з'ясовувати внутрішні відносини замість того, щоб консолідувати суспільство і займатися зміцненням безпеки на кордоні. За його словами, західні партнери України вважають, що боротьбу Володимира Зеленського проти п’ятого президента України Петра Порошенка потрібно відкласти.