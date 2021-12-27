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Зеленський запізнився із заявою про "держпереворот": нардеп розповів чому Артем Дмитрук розповів, коли насправді відбулися зміни у владі

Державний переворот в Україні, про який говорив президент Володимир Зеленський, уже стався, заявив у програмі "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Артем Дмитрук.

"Коли президент говорив про переворот 1 грудня, він трохи спізнився, тому що переворот стався саме тоді, коли почалося це беззаконня, вакханалія, перекручування, образи, коли знімали Дмитра Разумкова. Знімали абсолютно безпідставно, знімали всупереч регламенту, закону, здоровому глузду. Знімали тоді, коли в країні була величезна кількість важливих актуальних питань — тарифи, ліжкомісця, медицина і т. д. Така атмосфера панувала тоді під куполом, знаєте, начебто посварилися дві людини, але не в парламенті, не президент з кимось, а якісь люди посварилися на вулиці та намагаються з'ясувати стосунки", — сказав він.

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Дмитрук розповів, як його умовляли проголосувати за відставку Разумкова.

"Ви ж чудово пам'ятаєте, коли в Офіс президента викликали депутатів, погрожували, обіцяли або золоті гори, або глибокі ями. Я був свідком, коли мене запрошували до ОП, і я сказав, що не погоджуюся з усуненням Разумкова. Коли я запитав, які аргументи є, щоб голосувати за це, їх не було. Я розмовляв із Зеленським, Шефіром, Єрмаком, на зустрічі були присутні Арахамія та Корнієнко. Там просто сказали: "Так зараз треба". Але якщо ти не проголосуєш, то не має значення твоя діяльність, все — ти особистий ворог. Там немає нормальної конструктивної роботи на благо суспільства. Там відбуваються виключно свої "терки" та "шкурняки", — сказав він.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Разумков покинув сесійну залу під аплодисменти народних депутатів. При цьому саме монобільшість не дала необхідної для звільнення спікера кількості голосів.

Місце спікера Верховної Ради посів "слуга народу" Руслан Стефанчук.

26 листопада президент Володимир Зеленський провів пресмарафон, на який запросили представників 30 ЗМІ, відібраних Офісом президента. Під час цього марафону президент заявив, що одержав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні.