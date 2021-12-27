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Савченко: "Слуги" перші, хто цинічно заявив про свої зарплати Надія Савченко розповіла про розрив між словами влади та реальністю простих українців

Закони, які ухвалювалися нібито на благо українців, не покращують їхній добробут, заявила у програмі "Висока Напруга" на телеканалі "Україна 24" екснардепка Надія Савченко.

"Закони (які впродовж року розглядала Верховна Рада — ред.), безумовно, важливі, але вони жодного разу не реалізовані. І незрозуміло, чи будуть реалізовані, і чи не будуть спотворені через рік внесеними правками, як закон про землю й так далі... Люди цих законів не відчувають. Люди відчувають таке: держава перестає бути соціально орієнтованою. І це в принципі стратегічна політика комітету Верховної Ради з соцполітики під головуванням Третьякової. Якби в цьому бюджеті поставили реальний прожитковий мінімум, то у нас більша частина людей — більш ніж половина — опинилися б просто за межею бідності", — сказала вона.

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Савченко зазначила, що влада не приховує своїх високих зарплат, тоді як звичайні українці змушені виживати.

"Слуги" – перші у владі, хто цинічно і відверто сказав, що ті, хто при владі, повинні отримувати багато, і не просто багато, а дуже багато. І ми згадуємо всі зарплати в Кабміні тощо, у наглядових радах. Це вийшло за півмільйона і вище. І ця влада припинила це приховувати. Якщо попередники якось додавали преміями, приховуючи якісь хвости, то ці просто сказали, що є ті, хто має жити добре, а інші нехай виживають як можуть. Люди гостро відчувають проблеми — що держава не вважає за потрібне підтримувати кожного українця. Якщо говорять про зростання ВВП, ви думаєте, це йде на розвиток держави? Ні, на жаль, не йде. Дороги, що сьогодні будуються коштом платників податків, завтра стануть платними. Віддадуть у концесію приватним особам, поставлять шлагбауми та братимуть із вас плату. Українці не розуміють цифр, якими оперують чиновники, президент, розповідаючи гарну казку. Українці відчувають, що вони бачать. А те, що бачать, абсолютно не відповідає усім цим законам", — сказала вона.

Раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Володимир Зеленський збирався балотуватися в президенти України ще у 2014 році та навіть подав документи до Центрвиборчкому, проте згодом відмовився від своїх планів.

"Почалися події – війна і так далі. Мабуть, Володимир Олександрович вирішив, що ще не час, я не знаю. Але грошову заставу не внесли. Тобто документи, напевно, там", — повідомив він.