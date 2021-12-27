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Клімкін: Напад на Україну дорого обійдеться Путіну Колишній очільник МЗС розповів, чого добивається Кремль

Президент Росії Володимир Путін не наважиться відкрито напасти на Україну — про це у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" сказав колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Все, що відбувається навколо наших кордонів — це, по-перше, шантаж, а по-друге, підготовка до можливих дій. Кремль хоче поставити Захід і нас "на розтяжку". Мовляв, ми починаємо військові дії. Але бліцкриг, велика війна неможлива. Навіть Путін чудово розуміє, що реальне велике військове вторгнення пов'язане для нього з великими ризиками. І навіть усередині Росії це ніколи не буде сприйнято. Він завжди працює з метою взяти на себе дуже чітко прорахований ризик. Велика атака на Україну йде далі цього прорахованого ризику. Але ставки він підійматиме і надалі шантажуватиме. Він говоритиме про загрози, які НАТО нібито хоче створити на території України. Він бажатиме нового поділу світу за прикладом Ялти версія 3.0. Він бажатиме домовленостей щодо східної Європи", — сказав він.

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Ексміністр розповів, чому Путін активізувався саме зараз.

"Усім же зрозуміло, що НАТО не піде на домовленості щодо себе. Ніколи не обмежить розміщення зброї та елементів інфраструктури на території країн-членів НАТО. Путін же не розширюватиме свого впливу на країни колишнього Варшавського договору. Це навіть уявити собі ніхто не може. Тому він буде тиснути на домовленості щодо східної Європи, щодо нас, бо, щоб перейти 2024 рік і "перезавантажитися" як президент Росії, йому потрібно створити перемогу. Цю перемогу він хоче створити зараз, він упіймав кураж. Він вважає, що все працює на нього, він створив енергетичну кризу в Європі. А Захід не може собі цього дозволити, тому що якщо він піде на компроміс з Путіним, він покаже себе слабким і не лише щодо Росії, а й Китаю, та інших гравців", — сказав він.

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Клімкін зазначив, що в Україні відсоток людей, які готові воювати за Україну, вищий, ніж у Європі за свої країни.

"За останніми опитуваннями, у Німеччині лише 18% готові зі зброєю захищати свою країну. Тобто один із п'яти німців. У Франції, у Нідерландах ненабагато менше. Але ніхто ж собі не уявляє реальності, що Путін піде в атаку на Нідерланди чи Німеччину. Гітлер хотів захопити Європу і частину світу. Завдання Путіна інше — він хоче відновити імперію, хоче залишатися світовим гравцем, хоче відновити свою пріоритетну сферу впливу, і він хоче, щоб ніхто не чіпав Росію в процесі перезавантаження на нову версію путінізму. Захоплення території — не його головна мета. Він хоче спроєктувати свій вплив на ту частину, яку вважає залишками Російської імперії. На мою думку, що основним його інструментом буде прямий шантаж, провокації, але не повномасштабні воєнні дії. Це не буде сприйнято ні всередині Росії, ні на Заході, який буде змушений жорстко реагувати, не буде сприйнято і в Україні. У нас понад 35% людей готові захищати Україну. Такого немає у жодній країні Заходу. Тому нападати на Україну Путіну обійдеться дорого і може вдарити по Росії. Тому його головна мета – шантаж та домовленості із Заходом через нашу голову", — сказав він.

17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ – "про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"У ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", — йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з ймовірних відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", — сказав він.