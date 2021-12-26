23:31, Вчора

Береза про скандал зі "слугою народу": Бидло приходить до влади Борислав Береза прокоментував черговий скандал із нардепом та поліцейськими

Про скандал із народним депутатом із фракції "Слуга народу" Миколою Галушком висловився у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" екснардеп Борислав Береза.

"Чому зараз з'явилося це відео? Хтось для себе так подумав і вирішив, що можна зараз це показати, Питання - хто, і скільки ще таких відео ми ще побачимо. чомусь я вважаю, що це ще не найстрашніше, що ми надалі побачимо за участю "слуг" та оточення Зеленського. Друге. Коли ми говоримо, що депутат поводиться як бидло, то він не поводиться так, а він і є бидло. Коли бидло приходить до влади, воно поводиться так, як звикло. Саме тому депутати, яких ми бачимо, спочатку тикають поліцейським, потім розповідають їм якісь казки, потім кажуть в обличчя образи, а потім ще в ефірі програми називають їх дебілами. Чи Галушко є неадекватним – я не впевнений. Але він 100% некомпетентний. Тому що він каже: вони не мали права. Вони мали право! Він каже, що вони діяли неправильно. Але його водія вже покарано, він отримав штраф і позбавлення водійських прав", — розповів він.

Читайте також: Разумков про скандал із Галушком: "Це називається знахабнів"

За словами Берези, все свідчить про системність цього явища.

"Про що це говорить? Про те, що ідіоти, яких обрали у владу, сьогодні вважають, що є царями, і поводяться так. Я собі не уявляю, щоб якийсь депутат в Ізраїлі, Канаді, Німеччині, Франції чи Польщі себе б так повів. Він би наступного дня вийшов, вибачився і склав мандат. А що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що це система. саме тому ми бачимо, що це не випадковість, а система, яка руйнує державні інститути та довіру до влади у народу. Коли народ бачить, що так поводиться депутат і не отримує за це покарання, то люди вважають, що вони нічим не гірші", — сказав він.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

На відео Галушко лається на копів, що зупинили автівку нардепа. Він обзиває правоохоронців "дебілами" і звинувачує їх у провокації.

За кермом автівки був водій, але нардеп не забарився і приїхав на місце правопорушення. За даними ЗМІ, інцидент стався ще 18 грудня 2020 року.