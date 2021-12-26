22:15, Вчора

Вєрка Сердючка могла перешкодити Зеленському прийти до влади: Бацман повідомила подробиці У президентських виборах 2019 року, крім Зеленського могли брати участь і інші українські артисти, повідомила журналістка

У 2019 році президентське крісло міг посісти не Володимир Зеленський, а один із артистів, яких умовляли брати участь у виборах. Про це повідомила в програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман.

"Був такий цікавий історичний період, коли всі пророкували Святославу Вакарчуку (екснардеп, лідер групи "Океан Ельзи"- ред.) долю президента... Дуже великі політики, лідери президентських перегонів тоді переживали... Але йому не вистачило рішучості, сміливості, він не пішов. А Володимир Зеленський тоді пішов. І виграв. Але, враховуючи цей тренд, тоді в президенти планували піти й інші артисти. І ми не знаємо, як би склалася взагалі вся ця історія, якби вони тоді пішли. Хтось із них мав, дійсно, шанси... Іво Бобул (український співак - ред.), який тоді мені в інтерв'ю, заявив раптом, що він йде президенти. І навіть знав, де гроші брати на свою передвиборчу кампанію - у президента Трампа", — сказала Бацман.

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Журналістка зазначила, що відомий український артист Андрій Данилко, якого глядачі добре знають за сценічним образом Вєрки Сердючки, теж міг 2 роки тому поборотися за пост очільника України.

"Так ось, Андрій Данилко міг бути одним з тих, хто повністю перевернув тоді політичний ландшафт, якби він пішов у президенти. А його вмовляли це зробити. Дуже багато людей вмовляли. Приходили з різних сил, від різних партій, обіцяли дуже великі гроші. Він сказав - Я хочу зберегти себе. Ось це те, що не вдалося Володимиру Зеленському", — зазначила Бацман.

Також журналістка вважає, що президент Володимир Зеленський не пройшов випробування владою.

"І зовні, і внутрішньо, мені здається, він дуже змінився. Знаєте, є класичне випробування "вогонь, вода і мідні труби". Ось вогонь і воду він пройшов з гідністю – він сам завдяки собі став найпопулярнішим у своїй царині, і ця популярність виявлялася і в народній любові, і в його добробуті. Він сам заробляв гроші та показав, як можна робити бізнес у сфері шоубізнесу в Україні. А ось мідні труби, випробування владою, він не пройшов", — сказала вона.