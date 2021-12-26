21:38, Вчора

Бацман розповіла, як змінився Зеленський за останні роки Олеся Бацман вважає, що президент не зумів витримати одного випробування

Президент Володимир Зеленський не пройшов випробування владою, розповіла у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман.

"І зовні, і внутрішньо, мені здається, він дуже змінився. Знаєте, є класичне випробування "вогонь, вода і мідні труби". Ось вогонь і воду він пройшов з гідністю – він сам завдяки собі став найпопулярнішим у своїй сфері, і ця популярність виявлялася і в народній любові, і в його добробуті. Він сам заробляв гроші та показав, як можна робити бізнес у сфері шоубізнесу в Україні. А ось мідні труби, випробування владою, він не пройшов", — сказала вона.

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Раніше журналіст і телеведучий Савік Шустер заявив, що велика пресконференція президента Володимира Зеленського, що відбулася 26 листопада, могла бути організована для того, щоб повідомити суспільство про "держпереворот", який нібито затівався в Україні 1 грудня.

"Навіть вся моя редакція говорила, що вся ця пресконференція, мабуть, для того, щоб щось сказати вам. У результаті це не було (особисто — ред.) мені, мені там було сказано мало слів, але в тому "дайте відповідь на моє запитання" і пролунав цей переворот. Я вам скажу, це така новина, яку тільки актор може подати із таким драматизмом", — сказав він.