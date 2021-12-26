Бацман розповіла, як змінився Зеленський за останні роки

Олеся Бацман вважає, що президент не зумів витримати одного випробування

Бацман розповіла, як змінився Зеленський за останні роки

Президент Володимир Зеленський не пройшов випробування владою, розповіла у програмі "Хард з Влащенко"  на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман.

"І зовні, і внутрішньо, мені здається, він дуже змінився. Знаєте, є класичне випробування "вогонь, вода і мідні труби". Ось вогонь і воду він пройшов з гідністю – він сам завдяки собі став найпопулярнішим у своїй сфері, і ця популярність виявлялася і в народній любові, і в його добробуті. Він сам заробляв гроші та показав, як можна робити бізнес у сфері шоубізнесу в Україні. А ось мідні труби, випробування владою, він не пройшов", — сказала вона.

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Раніше журналіст і телеведучий Савік Шустер заявив, що велика пресконференція президента Володимира Зеленського, що відбулася 26 листопада, могла бути організована для того, щоб повідомити суспільство про "держпереворот", який нібито затівався в Україні 1 грудня.

"Навіть вся моя редакція говорила, що вся ця пресконференція, мабуть, для того, щоб щось сказати вам. У результаті це не було (особисто — ред.) мені, мені там було сказано мало слів, але в тому "дайте відповідь на моє запитання" і пролунав цей переворот. Я вам скажу, це така новина, яку тільки актор може подати із таким драматизмом", — сказав він.

Джерело Україна 24 Теги Володимир Зеленський Алеся Бацман