20:06, Сьогодні

Підозра Порошенка: дипломат повідомив про загрозу "білоруського" сценарію Україну можуть розвернути в бік Росії, якщо в країні не зможуть зберегти демократію, сказав дипломат

"Справа Порошенка" може послужити для західних партнерів сигналом, що Україна більше не сповідує демократичні цінності. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат, економічний міжнародний експерт Руслан Осипенко.

Він зазначив, що сьогодні міжнародне співтовариство з розчаруванням спостерігає за ситуацією в Україні.

"Вони (міжнародне співтовариство - ред.) теж дуже здивовані та розчаровані, що Україна невчасно ініціює такі політичні внутрішні баталії. На кордонах у нас стоять війська (російські - ред.), а ми затіваємо якісь політичні переслідування, тому що вони виглядають як політичні переслідування",- сказав він.

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Дипломат зробив прогноз щодо наслідків для України, якщо сьогодні влада не припинить переслідувати п'ятого президента Петра Порошенка, якому повідомили про підозру у справі про держзраду.

"Які наслідки для України будуть, і як це виглядає з боку міжнародної спільноти? Якщо Україна починає політичні переслідування всередині країни, то вона автоматично переходить з розряду демократичних країн, яким треба допомагати та захищати, в розряд не демократичних країн. Україну (тоді - ред.) розвертають і двома руками штовхають у табір не демократичних країн, де ми втратимо підтримку демократичної спільноти. І не потрібно воювати. Просто країна автоматично стане, як Білорусь стала після випадку з літаком. Коли була спецоперація російських спецслужб з дискредитації президента Білорусі, коли він посадив літак", - сказав Осипенко.

Експерт зазначив, що до історії з літаком міжнародне співтовариство деякий час намагалося налагодити контакт з Мінськом. Він також наголосив, що частина заходу вірила, що в Білорусі суспільство налаштоване демократично.

"Після літака Білорусь "упала" в руки Росії. І тепер ведеться мова про зближення двох держав... Ось цим випадком початку політичних переслідувань, як воно виглядає з боку міжнародного співтовариства, нас повертають у бік Росії. Це небезпечно для України", - сказав він.

Осипенко вважає, що Порошенка сьогодні намагаються вибити з майбутніх перегонів за пост президента, оскільки він серйозно конкурує з президентом Зеленським.

"Тут особисті інтереси поставлені вище національних, вище інтересів держави. Просто ведеться дискредитація найпотужнішого опонента на виборах-2024. Думають, що це допоможе переобратися і мати ще один (президентський – ред.) термін. Але другого терміну взагалі може бути, тому, що держави може не бути. Держава перестане вважатися демократичною. Просто воно автоматично буде рухатися в зону інтересів Росії. Ось і все. Тому треба припинити внутрішні чвари та зайнятися зміцненням держави й армії, тому що нам загрожує серйозна небезпека", — підсумовував дипломат.

Зазначимо, Керівник окружного відділення Республіканської партії в Нью-Йорку Борис Пінкус, своєю чергою, зазначив, що весь цивілізований світ здивований тим, що президент Володимир Зеленський на тлі можливого вторгнення російських військ в Україну починає з'ясовувати внутрішні відносини замість того, щоб консолідувати суспільство і займатися зміцненням безпеки на кордоні. За його словами, західні партнери України вважають, що боротьбу Володимира Зеленського проти п’ятого президента України Петра Порошенка потрібно відкласти.

"Ми, друзі України, зараз перебуваємо в контакті з нашими конгресменами. Нам дали чітко зрозуміти, що посол Америки в Україні уважно стежить за перебігом подій. І правосуддя має бути забезпечене, жодних порушень закону не має бути", - каже він.

Як відомо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.