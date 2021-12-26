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У Росії здивовані — Фейгін про адвоката Порошенка Російський правозахисник розповів, як слова адвоката Порошенка можуть зашкодити Україні

У Росії здивовані, що п'ятого президента України Петра Порошенка захищає громадянин РФ — про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" російський правозахисник Марк Фейгін,

"У Росії не люблять, ні Порошенка, ні Зеленського, я маю на увазі пропаганду. Але один із адвокатів Порошенка, Новіков, — громадянин Росії, причому він основний спікер команди захисту, і він у Росії виступає у низці ЗМІ. Я з ним працював, я знаю його якості як професіонала — вони близькі нулю. Але питання взагалі не в цьому, а в тому, що він дає направо та наліво інтерв'ю в Росії, і ось що він там говорить. Перше — він з урахуванням можливої агресії проти України з боку Росії дає оцінки самому Зеленському, він називає, пряма цитата: що для нього він "процесуальний противник" і що він упевнений, що за прокурорами та слідчими, з якими він листується, "стоїть Зеленський та його міньйони”. Це все тиражується. Більше того, він порівнює ДБР зі Слідчим комітетом РФ. Це все видається так, що різниці між українськими та російськими органами немає жодної. Я, до речі, переконаний, що Порошенко повернеться в Україну і заплатить цю заставу, яку йому виставляють, у мільярд гривень. Але сама по собі ця історія, маючи таке політичне забарвлення, — винесення її за межі України таким чином, особливо з вуст громадянина Росії, може мати зовсім негативні наслідки. Мотивації тоді змінюються, як можна захищати Україну, якщо вона така сама, як Росія. Ось це дивно, і тут це оцінюється зі здивуванням", — сказав він.

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За словами Фейгіна, Росія тільки й чекає, щоб в Україні почався хаос.

"Кремль уважно стежить за ситуацією з Порошенком. Вони хочуть спихнути Зеленського, але не тому, що їм більше подобається Порошенко, вони хочуть хаосу в Україні, який призведе до досягнення їхньої мети. Вже оголошено про саміт Росії та НАТО 12 січня. На цьому тлі, не кажучи вже про Женевські переговори між США та Росією, справа Порошенка — це внутрішня історія, вона повинна залишатися такою. Будь-яка пропаганда зовні про те, що режим Зеленського переслідує, садить і так далі, шкодить іміджу України як жертви агресії Росії. І Порошенку, і його оточенню було б важливо подивитися, якими можуть бути наслідки подібних заяв", — сказав він.

Як відомо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Керівник окружного відділення Республіканської партії у Нью-Йорку Борис Пінкус розповів, що думають про ситуацію зі справою проти Петра Порошенка у США.

"Сьогодні головним пріоритетом є забезпечення безпеки України, підготовка народу, його волі до відбиття агресії, яка може мати місце. На порядку денному не має бути боротьби з олігархами, з колишнім президентом", — заявив він.