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"Це більшовицький метод": Шустер про РНБО, як про "каральний" інструмент влади Використання РНБО для покарання неугодних, стало провалом у правлінні чинної влади, вважає журналіст

Чинна влада пішла неправильним шляхом, коли Раду національної безпеки та оборони (РНБО) почала використовувати, як каральний інструмент. Про це сказав у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" телеведучий і журналіст Савік Шустер.

За його словами, "більшовицький метод", до якого звернулася діюча влада, маючи на увазі використання для "покарання" РНБО, став початком кінця довіри до них.

"Я думаю, що момент, коли вони прийняли рішення використовувати РНБО як інструмент каральної політики. Або просто каральний інструмент. Момент, в який це рішення було прийнято. Я не знаю, в якому складі. Точно мав бути президент, бо він голова Ради національної безпеки та оборони. У момент, в який вони вирішили, що це прут, це наш інструмент, це наш лом. Правове поле не відіграє ніякої ролі. Мовляв, з цим інструментом в руках ми покараємо всіх, кого ми вважаємо, що потрібно покарати. Мовляв, ми собі розчистимо поле, ми будемо реально панувати ось з цим інструментом в руках. Ось цей момент, я вважаю, був початком кінця. Це дуже, до речі, більшовицький метод", - сказав Шустер.

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Він звернув увагу на закриття кількох телеканалів в Україні. На його думку, мовлення інформації в ЗМІ, яке б влаштувало владу, можна розцінювати як пропаганду.

"Я взагалі не розумію цього, повірте мені. Ось ця боротьба за канали, за що їм показувати. Розумієте, взагалі щось в житті треба робити. Пропагандою життя не поліпшиш. Не стане тобі життя приємніше, не стануть ціни нижче, або не будуть підвищуватися. Величезна кількість речей не зміниться, якщо ти таким чином будеш постійно звертатися до народу і говорити якісь речі, які не відбуваються", — сказав журналіст.

Нагадаємо, ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сказав, що РНБО не може бути органом виконавчої влади.

"РНБО тим більше не може бути судовим органом, який карає винних. РНБО - це орган, у моєму розумінні, який виробляє стратегії, стратегії обговорюються, приймаються та імплементуються указами президента. Ось так має бути", - сказав він.

Раніше ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в Раді нацбезпеки та оборони не було жодних доповідей щодо осіб, які мають статус "злодій у законі".

"Відверто кажучи, стосовно декількох "злодіїв у законі" була доповідь представника МВС. Але щодо кожної конкретної людини рішення не приймається, воно приймається за повним списком. Здебільшого ми не знаємо, хто ці люди - це правда. Коли так приймаються рішення, ми потім з вами обговорюємо 108 помилок.

Я вам точно не назву 500 людей, які були у списку "злодіїв у законі" чи контрабандистів. Чи додалося там, чи зникло якесь прізвище - я не знаю. Сказати, що ми вивчили кожне прізвище, ні. Я неодноразово озвучував питання про те, щоб отримувати матеріали раніше, особливо щодо санкцій. Це ж відкрите питання, і люди потім усі ці називаються", - сказав Разумков.