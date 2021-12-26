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Заява про "держпереворот" на сатиру не тягне, це вже інший жанр - Шустер У команді Зеленського погані справи з режисурою, зазначив Шустер, коментуючи пресконференцію президента

Коли влада тяжіє до авторитаризму, у неї активізується креативне мислення. Про це повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" журналіст і телеведучий Савік Шустер.

Під час інтерв'ю ведучий також прокоментував пресконференцію Володимира Зеленського, де прозвучала заява президента України про держпереворот.

"Вони пишуть сценарій. Вони реально погані режисери. Президент грає дуже добре роль президента. Він грає роль президента чудово. Але сценаристи та режисери дуже слабкі. І це мене теж дивує. З іншого боку, це вам не сатира. Так. Тому що це трошки інший жанр. А звинуватити когось у перевороті - це зовсім інший жанр", - сказав Шустер.

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Він також припустив, що це не "вершина" креативності чинної влади.

"Це неможливо обговорювати. Можна придумати все що завгодно. Влада, коли вона тяжіє до авторитаризму, у неї розвивається якась конспірологічна креативність... Я не можу сказати, що вони досягли вершин своєї креативності. Я думаю, що вони ще зроблять кілька кроків уперед. Нічим хорошим це не закінчиться. Я зараз говорю і про них, і про нас. Про всіх. Ось нічим хорошим це не закінчиться. Тому що вони прекрасно знають, що вони роблять. Що найстрашніше. Ось найстрашніше, що вони знають, що вони роблять", — сказав журналіст.

Шустер також нагадав частину дискусії на пресмарафоні Зеленського, коли президент заявив йому про те, що він "багатий журналіст".

" Я коли їхав на пресконференцію, я розумів, що я проти актора ніколи не зіграю. А "ви багатий журналіст" надто слабка провокація. Вона дуже слабка, щоб мене вивести з себе. Але, з погляду режисури, я завжди виграю. Тому що я маю свій досвід і в театрі, і не тільки в театрі. Але як актор я завжди програю. Розумієте, ось всі говорять про (журналіста - ред.) Юрія Бутусова...не знаю, свідомо чи ні, тому що це вже було в другій чи третій частині пресконференції, він його (Зеленський Бутусова – ред.) реально спровокував. По-справжньому. Він вдарив нижче пояса. Я маю на увазі президента. І Юрій Бутусов відповів, як відповів. Мене він нижче пояса так не вдарив. Але з іншого боку, слухайте, що таке багатий журналіст? Мені це цікаво. Що він вважає багатим? У мене немає проблем відповісти на це питання. Взагалі. Вони придумали такий хід. Може, вони думали, що це роздратує мене. Я їхав на пресконференцію, розуміючи, що акторськи я завжди програю", - підкреслив Шустер.

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Савік Шустер звернув увагу, що під час виступу президента в Раді тема "держперевороту" не зачіпалася взагалі.

"Я хотів доказів, хоч якихось. Не можна на порожньому місці сказати, що готується держпереворот...Тим більше, повторюся, продовження цієї серії, не інша серія, а продовження цієї серії було в парламенті. Таким чином, ти глава держави, говориш про державний переворот і парламенту ні слова? Взагалі ні слова. У посланні не було жодного слова. Але це дивно", - сказав журналіст.

Крім того, Шустер в цьому ж інтерв'ю висловив припущення, що велика пресконференція президента Володимира Зеленського могла бути організована для того, щоб повідомити суспільству про "держпереворот", який нібито затівався в Україні 1 грудня.

"Це була новина всесвітня, скрізь. Просто я не знаю країни, в якій є засіб інформації, у якого це не було першою новиною", — сказав він.

Раніше, Савік Шустер відразу після пресконференції Зеленського 26 листопада повідомив про свої враження на телеканалі "Україна 24".

"Я і президент - ми з різних абсолютно сфер. Я в журналістці понад 30 років, а він ніколи в ній не працював. Що я з ним можу обговорювати? Так вважає чинний президент України. Для цього ми, журналісти, існуємо, щоб цю точку зору дати й потім її перевірити, ось і все", - сказав він.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов збирається позиватися до президента Володимира Зеленського за його заяву на пресмарафоні. Йдеться, зокрема, про звинувачення, що Бутусов винен у смертях українських військових на Донбасі.

Також журналіст заявив, що розбіжності у справі "Вагнергейту" досі не усунуті, а після пресконференції президента Зеленського запитань з'явилося ще більше.

Бутусов розповів, що є безліч інформації як від журналістів, так і від керівництва країни у справі "вагнерівців", але істина досі не встановлена.

26 листопада президент Володимир Зеленський провів пресмарафон, на який запросили представників 30 ЗМІ, відібраних Офісом президента. Під час цього марафону президент заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні.