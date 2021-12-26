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Пресконференцію Зеленського могли скликати, щоб повідомити про "держпереворот" - Шустер Президент вдався до акторської майстерності, щоб заява про "держпереворот" прозвучала з драматизмом, вважає Шустер

Велика пресконференція президента Володимира Зеленського, яка відбулася 26 листопада, могла бути організована для того, щоб повідомити суспільству про "держпереворот", який нібито затівався в Україні 1 грудня. Про це розповів у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" журналіст і телеведучий Савік Шустер.

Під час бесіди з телеведучим Тиграном Мартиросяном, він зазначив, що ця новина облетіла весь світ.

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Мартиросян: - Є гіпотеза, що вся пресконференція була зібрана, організована, щоб зробити цю заяву про "держпереворот".

Шустер: - Я думаю, що так.

Мартиросян: - Ви згодні з цим?

Шустер: - Звичайно. Безсумнівно. Навіть вся моя редакція говорила, що вся ця пресконференція, мабуть, для того, щоб щось сказати вам. У підсумку це не було (особисто - ред.) мені, мені там було сказано мало слів, але в тій відповіді на моє запитання і пролунав цей переворот... Я вам скажу, це така новина, яку тільки актор може подати з таким драматизмом.

Мартиросян: - Так. Це був перший випадок, коли журналісти під час пресконференції змінювали те запитання, яке підготували, тому що у всіх виникли питання саме про держпереворот. А що, а як, деталі, світова преса, президент США Джозеф Байден тут же це коментує.

Шустер: - Це була новина всесвітня, скрізь. Просто я не знаю країни, в якій є засіб інформації, у якого це не було першою новиною.

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Нагадаємо, Савік Шустер відразу після пресконференції Зеленського 26 листопада повідомив про свої враження на телеканалі "Україна 24".

"Я і президент - ми з різних абсолютно сфер. Я в журналістці понад 30 років, а він ніколи в ній не працював. Що я з ним можу обговорювати? Так вважає чинний президент України. Для цього ми, журналісти, існуємо, щоб цю точку зору дати й потім її перевірити, ось і все", - сказав він.

Як повідомлялося, 26 листопада президент Володимир Зеленський провів пресмарафон, на який запросили представників 30 ЗМІ, відібраних Офісом президента. Під час цього марафону президент заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні.