21:54, Вчора

"Справжній сюрприз": Шустер розповів, чим його здивував Зеленський Телеведучий назвав причину змін в українській владі

Для телеведучого Савіка Шустера головною несподіванкою 2021 року, що минає, стали зміни, які відбулися з президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням.

Про це Шустер розповів в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24".

"Якщо оцінювати цей рік з особистих емоцій, не масових, не колективних, то, звичайно, моя емоція, що переважає, - це здивування. Все, що зараз відбувається... такої кінцівки цього року я не передбачав. Це справжня несподіванка, сюрприз... Не хочу використовувати гучні слова як "шок", але близько до цього... Я вважаю, що я не єдиний, хто глибоко здивований тим, що відбувається, і наскільки змінилася людина, яка є главою держави, й те оточення, яке довкола нього. Це викликає величезний глибокий подив", - заявив Шустер.

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Коментуючи причини таких змін у владі, телеведучий зазначив:

"Я думаю, той сценарій, який вони собі намалювали, написали, уявили, - не працює. Зараз це чиста імпровізація, пошук сценарних поворотів. Скажімо, що означає журналістам вимовити слово "переворот" і вимовити прізвище Ахметова, і за декілька днів, виступаючи перед парламентаріями у Верховній Раді зі щорічним посланням президента, про це взагалі ані слова не сказати? Це означає, що це була одна серія серіалу - перевороти тощо, а це вже друга серія серіалу, там перевороту вже немає... Якось все це трохи бентежить. Тому що не по-справжньому уявляється життя людям, які керують країною, а в якихось сценарних історіях. Ці сценарії вигадуються і потім вкидаються у суспільство".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада публічно відчитав телеведучого Савіка Шустера. Зеленський заявив, що завдяки Шустеру "відбувається постійне розгойдування ситуації всередині нашої країни". Також президент заявив, що телеведучий "служить олігархам".

Своєю чергою Шустер поставив Зеленському запитання щодо зриву спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнер".

Після заходу Шустер також прокоментував пресмарафон Зеленського.

"Я і президент - ми з різних сфер. Я в журналістці більш як 30 років, а він ніколи в ній не працював. Що я з ним можу обговорювати?", - сказав він.

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що проти нього та інших критиків влада готує кримінальні провадження.

За словами Богдана, у списку опинилися журналісти Дмитро Гордон та Юрій Бутусов, телеведучий Савік Шустер, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зі своїми соратниками, а також "ще 100 тисяч якихось людей".

Колишній глава ОП уточнив, що президент Володимир Зеленський "особисто дає команду посадити".