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"10 кроків" для миру на Донбасі: у ТКГ розкрили подробиці плану Зеленського Сергій Гармаш вважає, що російські ЗМІ оприлюднили справжні пропозиції Володимира Зеленського

"10 кроків" президента Володимира Зеленського щодо врегулювання конфлікту на Донбасі – це дипломатичний документ, який має захистити Україну від звинувачень у небажанні домовлятися.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив представник української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш, коментуючи мирний план Зеленського, опублікований російськими ЗМІ.

"Я не бачив цього документа, він був закритим. Я вважаю, що не потрібно було його публікувати, оскільки це дипломатичний документ. Це не офіційні пропозиції Росії щодо вирішення конфлікту, це дипломатичний документ про продовження діалогу фактично. Президент правильно сказав - "щоб нас не звинувачували, що ми не хочемо розмовляти чи щось виконувати", - пояснив учасник переговорів щодо Донбасу.

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Гармаш висловив упевненість, що російські ЗМІ опублікували справжній документ.

"За засіданнями Тристоронньої контактної групи я бачу, що тут немає нічого нового абсолютно, крім того, що ми й так пропонуємо на кожному засіданні - це підготовка обміну, відновлення перемир'я, обговорення законів, передбачених у Мінських угодах, а не планів, на яких наполягає зараз Росія. Тому я не бачу тут чогось екстраординарного. Вважаю, що це був робочий документ, направлений з дипломатичними цілями", - заявив він.

Член української делегації у ТКГ також прокоментував пункт у документі, який стосується імплементації до українського законодавства так званої "формули Штайнмаєра".

"Справді, Україна підписала зобов'язання імплементувати формулу Штайнмаєра, затверджено її текст. Російська сторона блокує обговорення та можливість внесення до законопроєкту про особливості самоврядування в окремих районах цієї формули. Я не бачу в ній нічого страшного. Вона фіксує вкотре, що вибори на окупованій території мають відбутися відповідно до Конституції України, до законодавства України... І головне - ця формула ще раз фіксує, що вибори мають відбутися відповідно до стандартів ОБСЄ. Стандарти ОБСЄ вимагають контролю державою території, на якій ця держава проводить вибори. Тому мені здається, що ця формула – трохи роздута тема. Я неодноразово говорив, що ми готові внести зміни до цього законопроєкту та внести законопроєкт до Верховної Ради. А там уже депутати вирішуватимуть – приймати чи не приймати", - розповів Гармаш.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 грудня заявив, що Україна підготувала "10 кроків щодо реалізації Мінських угод", які передані для ознайомлення США, Франції, Німеччини та Росії.

"Ми відкрито говоримо, що ми готові до діалогу. Нам потрібно, щоб російська сторона сказала, що вони готові. Навіть коли вони кажуть про виконання етапів мінських переговорів, ми говоримо: ми готові виконувати", - цитує Зеленського "Інтерфакс-Україна"

Згодом російське видання "Коммерсант" із посиланням на свої джерела опублікувало подробиці плану Зеленського. Документ, зокрема, передбачає обмін полоненими, заходи щодо посилення режиму припинення вогню, розблокування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, двосторонні переговори президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, проведення саміту лідерів "нормандського формату", а також імплементацію в українське законодавство "формули Штайнмаєра".