18:43, Сьогодні

"10 кроків" для миру на Донбасі: політолог розповіла, що не так із документом "Чому українці не знали про ці "10 кроків?"

Документ із програмою "10 кроків щодо Донбасу", який активно публікують російські ЗМІ - кулуарні домовленості, щоб влаштувати переговори між президентами Росії та України. Таку думку озвучила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політологиня Світлана Кушнір.

"Нещодавня ситуація, коли нам сказали, що "10 кроків" були передані представникам нормандської четвірки... я розумію, що Франція, Німеччина - партнери. Але ми, українці, нічого про це не знаємо, про ці "10 кроків". Якщо ці "кроки" були передані російській стороні, і російські ЗМІ "злили" ці кроки - чому українці не знали про ці "10 кроків"? Це дивна позиція. І тому, мені здається, що ці кулуарні домовленості, які йдуть - намагаються зв'язати Зеленського і Путіна, щоб зафіксувати перемир'я", - сказала вона.

На думку Кушнір, українська влада до офіційної зустрічі Зеленського і Путіна могла б відзеркалити дії Росії:

"Ми можемо діяти дзеркально із РФ: продемонструвати силу і снагу, концентрувати військовослужбовців своїх. Ми теж могли б посилити свої кордони: Харківську область, Сумську, Чернігівську. Щоб показати своєму можливому ворогу, що переходити кордон з Україною краще не варто".

Політологиня зазначила, що українська влада не демонструє сильної позиції у переговорах із РФ, тоді як Володимир Путін продовжує випробовувати нашу країну на міцність.

"Ми, громадяни, так і не відчули підготовку до можливого вторгнення. Чи були якісь навчання, чи спрацювали наші загони територіальної оборони... Наші резервісти постійно запитують про навчання, вони готові це пройти. Єдина сильна позиція - указ президента про затвердження на 2022 рік переліку міжнародних навчань в Україні з європейськими та західними партнерами для злагодження бойових одиниць", - сказала вона.

Зазначимо, що російські журналісти почали публікувати так звані "10 кроків", які нібито влада України запропонувала для припинення війни на Донбасі.

За інформацією видання "Комерсант", українські документи були передані представникам Тристоронньої контактної групи перед останнім засіданням.

Раніше стало відомо, що Росія у Тристоронній контактній групі погодилася повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі. За словами члена української делегації в ТКГ, журналіста Сергія Гармаша, позиція РФ у переговорах різко змінилася 22 грудня.

"На початку засідання вони висували старі вимоги, які нездійсненні фактично. Але потім щось змінилося, можливо, був дзвінок з Москви й вони зайняли більш конструктивну позицію", - говорить він.