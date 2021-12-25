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Путін знову вербує найманців на Донбас: Яковина розкрив деталі Президент РФ готується до можливого загострення, зазначив журналіст

Президент Росії Володимир Путін ініціював по всій Росії вербування найманців для відправлення на Схід України на випадок загострення на Донбасі. Проте охочих воювати сьогодні значно менше, ніж у 2014 році.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Судячи з усього, Путін справді готується до можливого загострення на Донбасі або десь поруч із Донбасом. Видання "Медуза" випустило розслідування про те, як по всій Росії зараз збирають найманців для відправлення туди. У цьому розслідуванні я знайшов три дуже важливі, на перший погляд, моменти. Перший - найманців вербують не тільки зараз, це відбувається вже цілий місяць. Другий момент – їх відправляють до Ростовської області Росії, ближче до Донбасу. Третє - охочих поки що дуже мало, бо одні бойовики бояться, що їх "кинуть" і не заплатять, інші - що їх вб'ють. Тому набір у найманці йде поки що досить важко", - сказав журналіст.

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За його словами, вербуванням займаються різні люди та організації, тому вони мають різні підходи до справи.

"Одним потенційним найманцям вербувальники пропонують звичайну для цього виду "бізнесу" зарплату, але не кажуть, куди саме їх відправлять служити. Досвідчені найманці все одно розуміють, що їх відправляють на Донбас, і не погоджуються. Чому не погоджуються? Річ у тім, що у цьому випадку наймачем цих найманців виступатиме не міністерство оборони Росії, як вони самі хотіли б, а так звані "ДНР-ЛНР", а ці організації своїх партнерів майже завжди "кидають" і грошей не виплачують. Тому багато найманців кажуть, що все це дуже нагадує шахрайство. Інші вербувальники чесно кажуть, що відправляють людей на Донбас. Щоб заманити цих людей, виставляють якісь космічні зарплати – до 4,5 тис. доларів. Це схоже на шахрайство, і гарантії оплати жодної немає”, - пояснив Яковина.

Як зазначив журналіст, бойовики скаржаться навіть, що їм не дають завдаток на придбання зимового спорядження.

"Тому охочих їхати доволі мало, особливо якщо порівнювати з 2014 роком, коли багатьох притягували не лише гроші, а й казки про "Новоросію". Зараз у ці казки навіть найтупіші найманці не вірять, бо розуміють, що це лише пропаганда" , - додав він.

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Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.