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Росіяни не розуміють, що їм готує Путін – журналіст з РФ про війну з Україною Війна існує у свідомості росіян як якась комп'ютерна гра, зазначив Ігор Яковенко

Більшість росіян не виключають повномасштабної війни з Україною, однак персонально кожен росіянин війни для себе не бажає. При цьому росіяни не усвідомлюють, яке майбутнє у разі війни їм готує президент РФ Володимир Путін.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

"Відповідно до даних "Левада-центру", 80% росіян не виключають можливості війни. 3% вважають, що війна неминуча. Приблизно по 35% вважають, що війна дуже ймовірна або ймовірна. Так що росіяни це розуміють. Проблема полягає в тому, що у росіян подвійна свідомість - начебто війна так чи інакше може бути, але персонально кожен з росіян війни для себе не хоче - "десь там нехай буде війна", - пояснив він.

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На запитання, чи розуміють росіяни, що можлива війна торкнеться кожного, Яковенко відповів:

"Це точно ні. Війна існує як якась комп'ютерна гра".

Журналіст також нагадав, що МНС Росії нещодавно оприлюднило держстандарт про братські могили.

"Там чітко показано, яким чином росіян ховатимуть у братських могилах. Там дуже важливі та конкретні дані, дистанція 50 сантиментів по горизонталі та 50 сантиментів по вертикалі... Це майбутнє, яке Путін приготував росіянам... Це такий діловий, методичний, спокійний опис майбутнього росіян. На жаль, переважна більшість росіян цього не розуміє", - констатував Яковенко.

Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.