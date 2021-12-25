20:46, Сьогодні

Чому ЄС не зупинить Путіна - дипломат пояснила позицію Заходу щодо України Події в Україні створюють зону небезпеки в усій Східній Європі, зазначила Юлія Осмоловська

США допомагають Україні протистояти Росії активніше, ніж Європейський Союз, оскільки у країн ЄС немає єдиної позиції щодо російської загрози.

Таку думку висловила в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" дипломат Юлія Осмоловська.

"Меркель була проти надання Україні озброєння не через те, щоб не дратувати Росію. Цей чинник так само враховується, але передусім головне - це позиція німецьких поколінь після Другої світової війни, яка не має толерантності до участі Німеччини у будь-яких збройних кампаніях якраз через спадщину Другої світової війни... Чинник побоювання реакції Росії грає свою роль, але він не основний... У кожної країни є історичне минуле, на яке ми маємо зважати. Ментальність кожної країни вимагає від України адресних аргументів, які можуть застосовуватись в тому чи іншому діалозі", - наголосила вона.

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Водночас Осмоловська зазначила, що "Сполучені Штати знаходяться взагалі на іншій півкулі, тому для них цей конфлікт досить дистанційний".

"Для Європи це питання чутливе, оскільки те, що відбувається в Україні, може створювати й створюватиме зону небезпеки в усій Східній Європі, й може надалі мати ефекти розширення. Друга проблема європейських країн - в них різний ступінь сприйняття реальної загрози з боку Росії. Тут й історична спадщина враховується... Макрон взагалі у 2018 році виступив з ідеєю стратегічного діалогу з Російською Федерацією якраз через те, що шляхом залучення до комунікації можна вибудувати чи зміцнити гарантії безпеки", - сказала дипломат.

Нагадаємо, глава Держдепу США Ентоні Блінкен і верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель 23 грудня провели розмову, в якій заявили, що Росія має піти на деескалацію в Україні, а у разі розширення агресії на неї чекають серйозні наслідки.

Американський військовий аналітик Гаррі Табах в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив сумнів у тому, що США сьогодні готові захищати інтереси України.

"Поки що я не побачив, щоб були враховані інтереси України. Зняття з "Північного потоку-2" санкцій - це не на користь України. Урізати військовий бюджет для України одразу після саміту з Путіним на 200 мільйонів - я теж не бачу допомоги Україні від цього. Немає посла американського в Україні - теж не уявляю, яка це користь для України", - перерахував він.

Своєю чергою журналіст Дмитро Гордон висловив думку, що Захід не може завадити планам президента Росії Володимира Путіна, оскільки провідні європейські політики корумповані Кремлем.