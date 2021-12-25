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"Заткніть пельки": Шкіряк гостро відреагував на пресконференцію Путіна "І, до речі, вашу Москву заснував київський князь Юрій Долгорукий"

Головна ідея Путіна - припинення існування України, як демократичної, європейської держави. Про це сказав в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, коментуючи пресконференцію президента РФ, що відбулася 24 грудня.

"Путін об'єктивно реально почав готувати населення РФ до ймовірної війни з Україною. Всі його посили зосереджувалися на тому, що з території України є реальна загроза, будуть літати ракети. Безумовно, продовжується цинічний шантаж насдачу нашої території. Це велика геополітична гра, яка полягає у його прагненні перерозподілу Європи, щоби відновити Російську імперію", - сказав він.

Також українського політика дуже обурили слова господаря Кремля про те, що Україну створив лідер більшовицького руху Володимир Ленін.

"Це вже на межі божевілля. Я хочу йому нагадати (Володимиру Путіну,-ред), що коли існувала одна із наймогутніших держав Європи Київська Русь, там де зараз Москва - ріс бур'ян і цвіли болота. І, до речі, вашу Москву заснував київський князь Юрій Долгорукий. Так що будь ласка, заткніть пельки і ніколи не змшуйте грішне з праведним", - сказав Шкіряк.

Коментуючи ймовірніть повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, ексрадник міністра внутрішніх справ сказав наступне:

"Я думаю, що на повномасштабну війну Путін не погодиться. Але є загроза локальних ракетних ударів. Чи готова до цього українська влада - це питання".

Нагадаємо, на пресконференції Володимир Путін заявив, що РФ думає про перспективи своєї безпеки.

Запитання про те, чи готується Росія до вторгнення в Україну, президент РФ перевів у площину, що це, мовляв, Україна може проявити військову агресію щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей. Також традиційно президент країни-агресора поклав відповідальність за ескалацію напруги на НАТО, яке нібито "наближається до кордонів РФ".

"Двічі зробила спробу українська влада за допомогою сили розв'язати питання на Донбасі. Двічі. Хоча вмовляли не робити цього. Я особисто умовляв Порошенка: тільки не військова операція. Але він розпочав. Результат: оточення, втрати та Мінські угоди…

Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію (на Донбасі – ред.) і нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей. Втрутитесь і захищатимете - такі й такі нові санкції будуть. І готуються, можливо, до цього.

Другий варіант, я вже говорив про це: створення на цій території такої "антиросії" з постійним накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мозку населення... Ви уявляєте, як в історичній перспективі Росія повинна жити далі? Весь час озираючись", - сказав він.