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"Справу Порошенка" дістали тоді, коли почав падати рейтинг Зеленського — Бацман Зеленський будував свій рейтинг на тому, що він став "вироком Порошенка", зазначила журналістка

Підозру п'ятому президенту Петру Порошенку складали таким чином, що обвинувальними вироками вона закінчитися не зможе. Такою точкою зору поділилася в програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман.

"Якби Володимир Зеленський, коли прийшов до влади, не він особисто, а силові структури, всі органи, які можуть досудові, судові дії проводити, почали цілеспрямовану, методичну, відкриту роботу прямо з першого дня, то це б сприймалася сьогодні суспільством взагалі по-іншому. Два з половиною роки Володимир Зеленський, який будував свій рейтинг на критиці, на тому, що він став "вироком для Порошенка", всі ці 2,5 роки він і його органи нічого не робили", — зазначила Бацман.

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Журналістка також повідомила, що у "справах Порошенка" були певні домовленості.

"По суті у них були якісь "договорняки", про які дуже часто і багато кулуарно говорили абсолютно різні люди, і не тільки кулуарно. Заявляли дуже багато представників народних депутатів, про те, що йдуть постійно якісь переговори, хтось і щось зупиняє в ручному режимі, дають вказівки суду і так далі. І сьогодні, коли при падінні особистого рейтингу Володимира Зеленського, при падінні рейтингу його партії, раптом згадують про справу Порошенка, і відбуваються такі речі, то це сприймається, як політичне переслідування. Це виглядає так. Не можна на біле, сказати чорне, плюс це виглядає, як чергова серія "Слуги народу" (мова йде про телесеріал" Слуга народу" - ред.)", — сказала Бацман.

Вона звернула також увагу на текст підозри Порошенку, зазначивши, що п'ятому президенту "судова небезпека" не загрожує.

"Навіть якщо судити по тому, як було виписано підозру, то можна сказати про те, що два з половиною роки органи нічого не робили, а це все лежало під сукном. А зараз, коли потрібно щось, то згадали, що є ще така справа, але її дістали й виписали так поспішно, що напевно ніяка судова небезпека у вигляді реального вироку Порошенку тут не загрожує. Тому що, якщо виписано так підозру, то напевно так само зібрані й факти про нього. Звичайно, не можна не сказати про те, що зараз Порошенко стає заручником нереформованої системи. У нього ж було 5 років до цього, за які він, як декларував, як обіцяв, міг створити головне для України - це незалежну судову систему", — підкреслила журналістка.

Як відомо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Політичний експерт, дипломат Валерій Чалий, вважає, що сьогоднішня ситуація з Порошенком пов'язана з вимогами Кремля.

"Чому зараз? У мене переконання, я не можу довести це, але маючи досвід роботи та спілкування з російською стороною на багатьох переговорах, я вважаю, що це вимога Путіна. Це вимога Путіна для того, щоб він погодився з Зеленським говорити...

Для Путіна Порошенко ворог номер один. Він таким не був для нього у 2014 році. Тоді Петро Олексійович намагався разом з адміністрацією знайти шляхи переговорів, зокрема і з Путіним. Це ні до чого не привело... Я впевнений, що тепер, коли наша армія звільнила дві третини нашої території, після цього він (Порошенко - ред.) - ворог номер один для Путіна. І зараз умова зустрічі Зеленського з Путіним - це якраз Порошенко, який, якщо не за ґратами (буде – ред.), то (буде – ред.) під тиском, щоб його політично знищувати", — сказав дипломат.