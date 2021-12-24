23:46, Вчора

Зеленський збирався у президенти ще 2014 року: Гордон розкрив подробиці За словами журналіста, документи 2014 року від Зеленського можуть досі зберігатися у ЦВК

Володимир Зеленський збирався балотуватися у президенти України ще 2014 року і навіть подав документи до Центрвиборчкому, проте згодом відмовився від своїх планів.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповів журналіст Дмитро Гордон.

"У новітній історії України були люди, чиїх прізвищ практично ніхто не знає. Не знаю, чи каже прізвище Сергія Нижнього вам щось. Сергій Нижній, з яким я мав щастя спілкуватися, покійний, на жаль, він помер молодим. Ця людина була юристом Володимира Зеленського. Він привів у команду Володимира Зеленського величезну кількість людей, які зайняли всі можливі ключові посади - величезну кількість топ-фігур. Сергій Нижній, будучи юристом Володимира Зеленського, ще 2014 року здав його документи до ЦВК на вибори президента. Але почалися події - війна і так далі. Вочевидь, Володимир Олександрович вирішив, що ще не час, я не знаю. Але грошову заставу не внесли. Тобто документи, напевно, там", - повідомив він.

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За словами Гордона, ведучий телеканалу "Україна 24" Василь Голованов пообіцяв з'ясувати, чи це так, і подати в ЦВК офіційний запит.

"Якщо виявиться, що документи Володимира Олександровича ще у 2014 році подавалися, але я знаю, що подавалися, Сергій Нижній про це сказав, то це вже інша ситуація, цікаво", - сказав журналіст.

На питання, чому з 2014 року Зеленський не міг зібрати команду, яка потім не створюватиме йому скандали, Гордон відповів:

"Володимир Олександрович зробив набагато більше, ніж зібрати людей. Він зробив чудовий фільм "Слуга народу", завдяки якому виграв президентські вибори з результатом 73%".

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Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" припустив, що наступним кандидатом від влади на виборах глави держави може стати глава Офісу президента Андрій Єрмак.є

"Я думаю, що при несприятливому для Володимира Зеленського розвитку подій, коли він зрозуміє, що не може виграти другі президентські вибори, від Офісу (президента - ред.) піде на вибори Андрій Єрмак. Це буде логічно", - сказав він.

Також Гордон пояснив, як Володимир Зеленський використовує кримінальну справу проти свого попередника Петра Порошенка.