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"Путін - слон у посудній лавці": Гордон пояснив, чому Захід не зупинить Росію Президент РФ "має в голові стійку доктрину"

Захід не може стати на заваді планам президента Росії Володимира Путіна, оскільки провідні європейські політики корумповані Кремлем.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

"Путін має в голові стійку доктрину, його ніхто не переконає. Його міг би переконати Захід, якби не був таким інертним, в'язким, ніяким... Путін - це вуличний хуліган, слон у посудній крамниці. Він трощить усе, а вони дивляться. Вони ж корумпуються. Подивіться - сьогодні Фійон, колишній прем'єр-міністр Франції, призначений членом наглядової ради "Сибура" - це одна з головних російських нафтогазових структур. Про що ми говоримо – колишній канцлер ФРН Шредер працює, колишній прем'єр-міністр Франції Фійон працює. І ще ця дама, до якої Путін літав на весілля в Австрію, ексміністерка закордонних справ Австрії - вона теж у російських нафтогазових структурах. Приголомшлива історія, чого ми хочемо від Заходу?" - наголосив він.

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Гордон нагадав, що йому давав інтерв'ю колишній найближчий друг Путіна, банкір Сергій Пугачов, який проживає у Франції.

"Він сказав дослівно, що лідери західних країн і визначні західні політики в черзі стоять, щоб корумпуватися Росією. Тому що Росія щедрою рукою розсипає "бабки" по всьому світу, купує дружбу та друзів", - сказав журналіст.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Американський військовий аналітик Гаррі Табах в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив сумнів в тому, що США сьогодні готові захищати інтереси України.

"Поки що я не побачив, щоб були враховані інтереси України. Зняття з "Північного потоку-2" санкцій - це не на користь України. Урізати військовий бюджет для України одразу після саміту з Путіним на 200 мільйонів - я теж не бачу допомоги Україні від цього. Немає посла американського в Україні - теж не уявляю, яка це користь для України", - перерахував він.