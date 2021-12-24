22:04, Сьогодні

"Зеленський не з того почав": Гордон про військовий облік для жінок Журналіст порадив президенту почати з себе

Президент Володимир Зеленський має сам пройти військову підготовку перед тим, як розширювати можливості взяття жінок на військовий облік.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

"Питання підготовки до агресії з боку Російської Федерації дуже своєчасне, я вважаю. Починати його треба хоча б з того, що хто крастиме гроші з оборонного бюджету, відрубувати одразу обидві руки. Починати з себе треба. І взагалі - злодіям, які крадуть з бюджету, відрубувати руки. Не з жінок починати, до армії їх відправляти, а з себе", - наголосив він.

Читайте також: Військовий облік для жінок: експерт пояснив недоліки

За словами Гордона, "для початку президенту треба було пройти військову підготовку".

"Він же в армії не був, перший би показав приклад. Я особисто два роки відслужив гідно, красиво і чесно. А він не був в армії, він ухилявся. Тому, перш ніж відправляти жінок до армії, відслужив би сам, показав приклад. А так воно виглядає погано - чоловіки не можуть підготуватися для відбиття агресії і звично все валять на жінок", - вважає журналіст.

Читайте також: Боятися нічого: у яких випадках у ЗСУ служитимуть жінки

Нагадаємо, наказом Міністерства оборони було розширено переліки спеціальностей та професій жінок, які підлягають постановці на військовий облік військовозобов'язаних.

Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров'я та віком (від 18 до 60 років).

Колишній народний депутат України, учасник АТО на Донбасі Андрій Тетерук в ефірі телеканалу "Україна 24" позитивно оцінив ідею влади. За його словами, чим більше громадян України проходитиме відповідну підготовку, буде готовими захищати країну – тим краще.

"Для кожної жінки, дійсно, є багато цивільних спеціальностей у військових підрозділах, де потрібно вести відповідний облік. За необхідності вони це робитимуть. Ніхто не відправить непідготовлених людей в атаку", – сказав він.