Гордон дав несподіваний прогноз щодо президентських виборів

Якщо у Зеленського не буде шансів виграти президентські вибори, від Офісу президента піде Єрмак, повідомив Гордон

Гордон дав несподіваний прогноз щодо президентських виборів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак перевершив усіх колишніх голів українських президентських адміністрацій. Про це заявив у програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Я думаю, що Андрій Єрмак дуже розумна людина, дуже потужна. Він сьогодні є фактично президентом країни - він керує Україною. Такої ситуації, щоб глава Офісу (президента - ред.) керував країною, не було ніколи у нас. Він виявився більш міцним, ніж найпотужніший керівник Адміністрації президента. Я мав можливість з багатьма спілкуватися, з деякими дружити. Я бачив у роботі Дмитра Табачника. Це був блискучий організатор. Я дружив з ним до Революції Гідності, потім, на жаль, я з ним не розмовляв жодного разу, не бачився, тільки один раз листувалися. Сергій Льовочкін міцним був керівником Адміністрації (президента - ред.).  Віктор Медведчук, Литвин, Кушнарьов, Балога - це серйозні люди були. Єрмак перевершив усіх", - сказав журналіст.

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Він припустив, що замість Володимира Зеленського на вибори глави України можуть від Офісу президента висунути саме Андрія Єрмака.

"Такої ще не було людини, щоб так могла взяти президента в оборот і керувати країною. Тому, я вважаю, що він розумний, безумовно. Я думаю, що при несприятливому для Володимира Зеленського розвитку подій, коли він зрозуміє, що не може виграти другі президентські вибори, від Офісу (президента - ред.) піде на вибори Андрій Єрмак. Це буде логічно", - сказав Гордон.

На питання телеведучого, чи є ймовірність, що Єрмак зможе виграти вибори президента, Гордон відповів, що це малоймовірно.

"Не бачу шансів. Але піти (на вибори - ред) — піде", - сказав він.

 Раніше Дмитро Гордон заявляв, що голова Офісу президента Андрій Єрмак - дуже розумна людина.

"Він є найвпливовішим головою Офісу президента за всю історію Офісів президента, тому що ніколи ще жоден президент не був у такій залежності від голови Офісу", - сказав він.

Своєю чергою, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Єрмаку треба піти у відставку. Про це він повідомив на телеканалі "Україна 24", коли коментував ідею складання народними депутатами повноважень.

"У мене є конструктивніша пропозиція. На моє переконання, як і на переконання багатьох колег... нам точно потрібно розпочинати з голови. І в мене є пропозиція дуже конструктивна, щоб перезавантажити те, що в нас відбувається в Україні, - треба здати посаду голові Офісу президента Андрію Єрмаку, який вже загруз у скандалах - і корупційних, і щодо "вагнерівців". Мені здається, якщо він піде зі своєї посади, то це значно перезавантажить всю українську політику", - сказав Железняк.

Джерело Україна 24 Теги Володимир Зеленський Офіс президента Андрій Єрмак вибори Дмитро Гордон