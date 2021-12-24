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Гордон дав несподіваний прогноз щодо президентських виборів Якщо у Зеленського не буде шансів виграти президентські вибори, від Офісу президента піде Єрмак, повідомив Гордон

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак перевершив усіх колишніх голів українських президентських адміністрацій. Про це заявив у програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Я думаю, що Андрій Єрмак дуже розумна людина, дуже потужна. Він сьогодні є фактично президентом країни - він керує Україною. Такої ситуації, щоб глава Офісу (президента - ред.) керував країною, не було ніколи у нас. Він виявився більш міцним, ніж найпотужніший керівник Адміністрації президента. Я мав можливість з багатьма спілкуватися, з деякими дружити. Я бачив у роботі Дмитра Табачника. Це був блискучий організатор. Я дружив з ним до Революції Гідності, потім, на жаль, я з ним не розмовляв жодного разу, не бачився, тільки один раз листувалися. Сергій Льовочкін міцним був керівником Адміністрації (президента - ред.). Віктор Медведчук, Литвин, Кушнарьов, Балога - це серйозні люди були. Єрмак перевершив усіх", - сказав журналіст.

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Він припустив, що замість Володимира Зеленського на вибори глави України можуть від Офісу президента висунути саме Андрія Єрмака.

"Такої ще не було людини, щоб так могла взяти президента в оборот і керувати країною. Тому, я вважаю, що він розумний, безумовно. Я думаю, що при несприятливому для Володимира Зеленського розвитку подій, коли він зрозуміє, що не може виграти другі президентські вибори, від Офісу (президента - ред.) піде на вибори Андрій Єрмак. Це буде логічно", - сказав Гордон.

На питання телеведучого, чи є ймовірність, що Єрмак зможе виграти вибори президента, Гордон відповів, що це малоймовірно.

"Не бачу шансів. Але піти (на вибори - ред) — піде", - сказав він.

Раніше Дмитро Гордон заявляв, що голова Офісу президента Андрій Єрмак - дуже розумна людина.

"Він є найвпливовішим головою Офісу президента за всю історію Офісів президента, тому що ніколи ще жоден президент не був у такій залежності від голови Офісу", - сказав він.

Своєю чергою, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Єрмаку треба піти у відставку. Про це він повідомив на телеканалі "Україна 24", коли коментував ідею складання народними депутатами повноважень.

"У мене є конструктивніша пропозиція. На моє переконання, як і на переконання багатьох колег... нам точно потрібно розпочинати з голови. І в мене є пропозиція дуже конструктивна, щоб перезавантажити те, що в нас відбувається в Україні, - треба здати посаду голові Офісу президента Андрію Єрмаку, який вже загруз у скандалах - і корупційних, і щодо "вагнерівців". Мені здається, якщо він піде зі своєї посади, то це значно перезавантажить всю українську політику", - сказав Железняк.