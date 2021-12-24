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"Зеленський мислить кінофільмами": Гордон жорстко висловився про справу Порошенка Журналіст пояснив, як влада використовує звинувачення проти Порошенка

Президент України Володимир Зеленський використовує кримінальну справу проти свого попередника Петра Порошенка як піар-акцію, щоб відвернути увагу суспільства та зміцнити рейтинг, що похитнувся.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

"Моя думка - хотіли б посадити Петра Олексійовича, посадили б у перші пів року. Я про це його питав на пресконференції пів року тому - ви сказали, що ви його вирок, де це? Моя думка - президент та його оточення мислять кінофільмом. Зараз рейтинг упав у них сильно, розкрилися багато непривабливих і огидних речей для президента і Офісу президента. І вони вирішили "кіношкою" перебити цю ситуацію", - зазначив журналіст.

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Гордон нагадав, що ексглава Офісу президента Андрій Богдан сказав йому в інтерв'ю, "що у них там ідея в Офісі президента в один день звезти до СІЗО Порошенка та Медведчука".

"Ось картинка крута, і всі кажуть - у нас крутий президент. Порошенка й Медведчука звіз одного дня в СІЗО - оце мужик, молодець", - пояснив Гордон.

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Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді.

Документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Вручити підозру політику слідчі ДБР намагалися ще в п'ятницю, 17 грудня. Та того дня Петро Порошенко поїхав від правоохоронців на автомобілі.

Видання "Главком" 24 грудня ыз посиланням на свої джерела повідомило, що в Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт п'ятого президента України Петра Порошенка.

Повідомляється, що сума застави становить 1 млрд грн. Документ підписав в.о. генпрокурора Олексій Симоненко, а також повідомлення про підозру.

Політолог Андрій Рудик в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Петра Порошенка після повернення із закордонного турне в аеропорту можуть зустріти правоохоронці.

"Я думаю, вони на нього і мають чекати. Коли підвищується градус у зв'язку з такими новинами, досить дивна поведінка з точки зору держави як інституту і правоохоронних органів, коли вони не чекатимуть на Петра Олексійовича", - сказав Рудик.