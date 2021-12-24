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Путін, коли висував ультиматум, забув, що з голою шваброю на НАТО не попреш - Латиніна Путін намагається довести всьому світу свою значимість, в черговий раз оголошуючи "китайське попередження", сказала російська журналістка

Поведінка президента Росії Володимира Путіна, який висуває вимоги до США і НАТО нагадує тривалий спектакль. Про це в програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявила російська журналістка Юлія Латиніна.

Журналістка прокоментувала пресконференцію Володимира Путіна, під час якої він ухилився від відповіді щодо надання гарантій про ненапад на Україну.

"Ось ця поведінка Володимира Володимировича (Путіна - ред.) мені нагадує (твір – ред.) Оскара Уайльда "Кентервільський привид", коли Кентервільський привид спочатку малював пляму крові червоною фарбою, потім помаранчевою, а потім справа дійшла до зеленої. Це була вже така "зелена фарба", щоб нарешті Володимира Володимировича прийняли всерйоз. Щоб зрозуміли, що він зараз нападе, що він висунув ультиматум, що це останнє "китайське попередження", виголошене 1533 разів. І це в купі з ось цим дивовижним ультиматумом, який Володимир Володимирович висунув НАТО. Я думаю, що, коли він його висував, він забув, що з голою шваброю на НАТО не попреш. І оскільки на його ультиматум нічого змістовного особливо не відповідають, то Володимиру Володимировичу доводиться (реагувати - ред.). І це тривалий, на мій погляд, спектакль, коли людина тупотить ніжками й каже - я зараз нападу, я зараз таке зроблю, ось побачите, якщо ви усі не встанете переді мною на коліна, і ти, Байден, не віддаси мені свою дружину і свого кота! А Байден все не віддає", - зазначила Латиніна.

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Також журналістка зазначила, що Путін хоче прямих переговорів з НАТО, а не зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

"Мені складно сказати, я думаю, що це видніше Зеленському та Єрмаку. Я не бачу нічого поганого в прямих переговорах, особливо в пропозиції прямих переговорів. Тому що виходить незручна пауза. Володимир Володимирович хотів прямих переговорів з НАТО, і навіть Байден йому щось обіцяв, а потім виявилося, що, судячи з усього, інші країни НАТО сприймають цю обіцянку Байдена без особливого ентузіазму, як у казці про рибалку і рибку - прямих переговорів з НАТО не буде, але Володимир Володимирович зможе переговорити з Зеленським. Я думаю, йому це буде як гострий ніж по одному місцю".

Нагадаємо, 23 грудня відбулася пресконференція Володимира Путіна, під час якої він відмовився давати гарантії, що Росія не нападе на Україну.

"З приводу гарантій: наші дії будуть залежати не від ходу переговорів, а від безумовної гарантії безпеки Росії. Ми дали зрозуміти, що подальше розширення НАТО на схід неприйнятне. Це не ми прийшли з ракетами до Штатів. Це вони ставлять ракети на порозі нашого будинку", — заявив Путін.

17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ – "про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.