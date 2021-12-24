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"Це як гострий ніж для Путіна": російська журналістка про переговори із Зеленським Юлія Латиніна пояснила, чого добивається Кремль

Президент Росії Володимир Путін хоче прямих переговорів із НАТО, а не зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповіла російська журналістка Юлія Латиніна, коментуючи слова голови Офісу президента України Андрія Єрмака про готовність української сторони до розмови.

На запитання, чи були б корисні прямі переговори Зеленського та Путіна, журналістка відповіла:

"Мені складно сказати, я думаю, що це видніше Зеленському та Єрмаку. Я не бачу нічого поганого в прямих переговорах, особливо в пропозиції прямих переговорів. Тому що виходить незручна пауза. Володимир Володимирович хотів прямих переговорів з НАТО, і навіть Байден йому щось обіцяв, а потім виявилося, що, судячи з усього, інші країни НАТО сприймають цю обіцянку Байдена без особливого ентузіазму, як у казці про рибалку і рибку - прямих переговорів з НАТО не буде, але Володимир Володимирович зможе переговорити з Зеленським. Я думаю, йому це буде як гострий ніж по одному місцю".

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Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив, що президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін можуть провести розмову, якщо буде предмет для переговорів.

"Наш президент ніколи не телефонує туди, де він не впевнений, що його дзвінка чекають і йому готові відповісти. Була лише одна спроба цього року встановити контакт. Вже не пам'ятаю, чому розмова не відбулася. Тому щойно буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предметом для розмови, вона відбудеться", - заявив він.

Єрмак зазначив, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, проте коли та де вона відбудеться, наразі невідомо.

Раніше екссекретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чому Росія не погодиться на будь-які переговори з українською стороною.

Те, що Зеленський хоче напряму говорити з Путіним... Раніше ми всі цього боялися, бо він не був готовий. В принципі він і зараз не є готовим, але зараз чому він так на цьому наполягає? Тому що він розуміє, що Путін на це не піде. Він зрозумів, що Зеленський "вже все"... І він про це сам сказав у своїй статті. Й потім, мені здається, Медведєв там підтвердив, що насправді з Зеленським немає про що говорити, "Будемо чекати на нового президента". Росії нікуди поспішати. Там особливих результатів не потрібно, крім капітуляції. Чи зможе Зеленський піти на капітуляцію? Я думаю, що ні. Йому це ніхто не пробачить...", - зазначив Данилюк.

Політолог Валерій Димов сказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін має одразу три причини для того, щоб відмовитися від переговорів з Україною щодо припинення бойових дій на Донбасі.