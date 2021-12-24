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Підозра Порошенку могла бути вимогою Путіна - Чалий про можливу позицію Кремля Дипломат вважає, що переговори Зеленського з Путіним залежать від ситуації з підозрою Порошенку

Сьогодні влада замість того, щоб проводити реформи в правоохоронних органах, переслідує п'ятого президента України Петра Порошенка, повідомляючи йому про підозру в держзраді. На це звернув увагу в програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт, дипломат Валерій Чалий.

Він зазначив, що САП не має керівника, нагадавши, що під час візиту до Вашингтона Володимир Зеленський обіцяв Джозефу Байдену закінчити судову реформу.

"Він сказав (Зеленський Байдену у Вашингтоні - ред.) - я закінчу судову реформу... і вони хотіли зробити вже остаточну реформу, і реформу прокуратури, яка б дозволила створити не тільки Вищий антикорупційний суд, а й Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП). Якби призначили керівника (САП - ред.), а його вже всі знають, вже і голосування були, то ті депутати, які конверти (грошові гонорари в конвертах за "правильні" голосування в Раді – ред.) брали, вони б "сиділи" ще в січні. А натомість нам показують справу (справа Порошенка - ред.), яка нічим не закінчиться", — зазначив дипломат.

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Чалий зауважив, що він схожу ситуацію спостерігав, коли експрезидент Віктор Янукович переслідував колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко.

"Я бачив це все з Юлією Тимошенко. Я так само говорив (раніше на ефірах - ред.) - це не призведе ні до чого, а тим більше в умовах, коли у вас зовнішній ворог стоїть. Ну, знайдіть якийсь інший час, у вас було два з половиною роки довести всім, що там є якісь кримінальні справи",- сказав політексперт.

Він також зазначив, що ситуація з підозрою Порошенка в держзраді могла виникнути зараз за запитом Володимира Путіна.

"Чому зараз? У мене переконання, я не можу довести це, але маючи досвід роботи та спілкування з російською стороною на багатьох переговорах, я вважаю, що це вимога Путіна. Це вимога Путіна для того, щоб він погодився з Зеленським говорити... Для Путіна Порошенко ворог номер один. Він таким не був для нього в 2014 році. Тоді Петро Олексійович намагався разом з адміністрацією знайти шляхи переговорів, зокрема і з Путіним. Це ні до чого не привело... Я впевнений, що тепер, коли наша армія звільнила дві третини нашої території, після цього він (Порошенко - ред.) - ворог номер один для Путіна. І зараз умова зустрічі Зеленського з Путіним - це якраз Порошенко, який, якщо не за гратами (буде – ред.), то (буде –ред.) під тиском, щоб його політично знищувати", — сказав дипломат.

Як відомо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.