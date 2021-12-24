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"Україні не пощастило": американський військовий про переговори Байдена та Путіна Гаррі Табах проаналізував теперішню політику США щодо України

Переговори президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна показали, що Вашингтон сьогодні не готовий відстоювати інтереси України.

Таку думку висловив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" військовий аналітик, капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах.

"Я - людина військова, я знаю тільки те, що наш директор з національної безпеки пан Салліван вийшов після саміту між президентом Байденом і президентом Путіним... Пан Салліван вийшов і сказав, що НАТО і Сполучені Штати повинні забезпечити безпеку Росії. Він нічого не сказав про забезпечення безпеки України. Він навіть нічого не сказав про забезпечення безпеки Сполучених Штатів Америки", - наголосив американський офіцер.

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Табах висловив сумнів, "наскільки Сполучені Штати сьогодні представлятимуть інтереси України".

"Поки що я не побачив, щоб були враховані інтереси України. Зняття з "Північного потоку-2" санкцій - це не на користь України. Урізати військовий бюджет для України одразу після саміту з Путіним на 200 мільйонів - я теж не бачу допомоги Україні від цього. Немає посла американського в Україні - теж не уявляю, яка це користь для України", - перерахував він.

Військовий аналітик нагадав, що після переговорів Байдена та Путіна сторони домовилися зняти загрозу російських військ біля кордонів України та створити переговорну комісію між США та Росією.

"Але якщо ви подивитеся, хто очолив з боку США цю комісію, ці переговори... Є така заступниця секретаря Держдепу Венді Шерман. Вона соцпрацівниця, за Клінтона якимось чином потрапила в політику, і відповідала за політику щодо Північної Кореї, яка була провалена, і Північна Корея стала ядерною державою. Президент Обама поставив її вести переговори щодо Сирії, також було провалено, Сирія в принципі була передана Росії та Ірану. Після цього її поставили вести переговори щодо Ірану, щоб Іран не був ядерною державою. Теж провалено. Вона все провалила... І звичайно ж Байден обрав її представляти Україну. Я вам не заздрю, вам знову не пощастило цього разу. Я нічого хорошого від цього не можу очікувати", - зазначив він.

На думку Табаха, чинна адміністрація США не є другом України.

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Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що в США "перейнялися" безпекою путінської Росії, забувши про безпеку тих країн, куди росіяни здійснили вторгнення. Експерт також перерахував послаблення, які Вашингтон організував щодо Москви.

"Гарантією безпеки України могло бути членство в НАТО - Байден відмовив у цьому. Надання ПДЧ (план дій для членства - ред.) для вступу до НАТО - Байден відмовив. Надання військової допомоги - щойно надійшло повідомлення, що Байден зупинив постачання 200 млн доларів військової допомоги Україні. Це не зовсім гарантія, але хоча б канал зв'язку. Посол США в Україні - він досі не призначений. Спеціальний посланник президента США в Україні - він не призначений. Введення санкцій проти "Північного потоку-2" - вони зняті, вони не введені в новому оборонному бюджеті. Санкції проти 35 російських чиновників, які звинувачуються і в корупції, і в агресивній поведінці - вони зняті. Санкції проти зовнішнього боргу Росії - вони зняті. Все це зроблено адміністрацією Байдена", - сказав Ілларіонов.