18:26, Сьогодні

"Йде боротьба з опозицією": нардеп про справу проти Порошенка "Хотілося, щоб більше говорили про Зеленського"

У ситуації з підозрою п'ятому президенту України Петру Порошенку в державній зраді ані сам текст підозри, ані процесуальні дії не можуть зробити згідно із законом. Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявила народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Марія Іонова.

"Я б дуже хотіла, щоб президент Зеленський стільки уваги приділяв сектору безпеки та оборони, судовій реформі, боротьбі з ковідом... а не такої уваги, особистої якоїсь помсти, як п'ятому президенту Петру Порошенку. Не можна сказати, що ми дуже здивовані, тому що я вже не знаю, яка там сота кримінальна справа. Але те, як вони юридично всі виписуються, потім частково закриваються... Те, що це робиться на свята, коли навіть міжнародні наші союзники та партнери абсолютно підтримали та висловилися, що це політичні переслідування, все має бути згідно із законом... Вони навіть ані текст підозри, ані самі процесуальні дії не можуть зробити згідно із законом, - сказала вона.

Читайте також: Підозра Порошенку: озвучено прогноз, що на нього чекає

"Те, що дійсно зараз "Європейська солідарність" на першому місці в рейтингах, - це йде боротьба з опозицією. Хотілося, щоб більше говорили про Зеленського. Зараз президент Зеленський. Які його дії щодо зриву конкурсів стосовно САП, те, що відбувається зі свободою слова в Україні... Я вже не кажу про інформаційне кілерство, яке було під час президентських виборів у 2019 році щодо Петра Порошенка. Зараз це відбувається щодо нашої команди - і Петра Порошенка, й Ірини Геращенко", - розповіла Марія Іонова.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді.

Документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Вручити підозру політику слідчі ДБР намагалися ще в п'ятницю, 17 грудня. Але того дня Петро Порошенко поїхав від правоохоронців автомобілем.

Видання "Главком" 24 грудня із посиланням на свої джерела повідомило, що в Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт п'ятого президента України Петра Порошенка.

Повідомляється, що сума застави становить 1 млрд грн. Документ підписав в.о. генпрокурора Олексій Симоненко, а також повідомлення про підозру.

"Водночас генпрокурор Ірина Венедіктова перебуває теж у Києві. Але, за даними джерел, вона пішла у відпустку", - пише видання.