18:23, Сьогодні

Мільярд за Порошенка: експерт "пов'язав" суму застави зі стартом деолігархізації Олександр Мартиненко пояснив, яку "вигоду" отримає влада, якщо буде внесено заставу за Петра Порошенка

Ситуацію з внесенням застави за п'ятого президента Петра Порошенка українська влада може "повернути" собі на користь. Такою точкою зору поділився в ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній прессекретар президента Леоніда Кучми, журналіст Олександр Мартиненко.

"Я вгадав суму застави, не знаючи її: по-перше, тому що вона гарна, а по-друге - велика. Зеленський впевнений, що Порошенко олігарх і розуміє, скільки у нього компаній, і скільки вони коштують. Був жарт, що буде внесено заставу вартістю з (компанію – ред.) "Рошен". Гроші ці є. Можливо, не готівкою, але ці гроші є", - сказав експерт.

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Він також зазначив, що 1 млрд грн, який може надійти як застава за Петра Порошенка, влада може використовувати для заяви про початок деолігархізації в Україні.

"А якщо заставу буде внесено, він (Зеленський – ред.) скаже людям - ось бачите, ми почали процес деолігархізації, 1 млрд від одного з олігархів вже надійшов, хоч і на депозит, але в казну. Так що тут абсолютно безпрограшна історія. Якщо не захоче Петро Олексійович (Порошенко – ред.) платити гроші, то він залишиться за кордоном, а тоді, його адвокати вже сказали, він буде політичним біженцем, а це не дуже приємна для нього історія. Тобто вибір (у Порошенка – ред.) такий - або платити 40 мільйонів доларів, або залишатися за кордоном", - сказав Мартиненко.

Зазначимо, Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 1 млрд грн. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерело в Офісі генпрокурора.

"У прокуратурі погодили клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави в розмірі мільярда гривень", — цитує видання правоохоронний орган.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.