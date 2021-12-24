17:49, Сьогодні

Нагадує політику Януковича — американський політик щодо справи проти Порошенка Джон Гербст висловився про підозру на адресу п'ятого президента України

Підозру в державній зраді п'ятому президенту Петру Порошенку прокоментував у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експосол США в Україні Джон Гербст.

"Я здивувався цьому явищу. Я вважав і вважаю, що Зеленський майстер відкритої політики, звернень до суспільства. Я не знаюся на деталях звинувачення проти Порошенка, але цей крок нагадує мені про політику Януковича, коли він посадив Тимошенко. Потрібно сказати, що Україна це молода демократія. Одна проблема з молодими демократами — що політики, конкуренти на найвищу посаду, часто вважають, що якщо вони не досягнуть своєї мети й не стануть президентом, вони можуть зазнавати переслідувань від переможця. Потрібна нова демократія, треба вчитися боротися один з одним. Це (справа проти Порошенка – ред.) пахне політикою. Потрібно дуже обережно діяти", — сказав він.

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Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

23 грудня один з адвокатів Порошенка опублікував повістку до суду, адресовану Зеленському. У повістці йдеться: "Верховний Суд викликає вас для участі в судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною і зобов'язання вчинити певні дії".

Судове засідання відбудеться 28 лютого 2022 року о 15:00, повідомляє Верховний Суд.