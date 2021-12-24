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Влаштували балаган замість вирішення проблем: політолог про підозру Порошенку Експерт закликав українців припинити реагувати на шоу під назвою "Як Вова Петра ганяє"

У країні, яку поглинули енергокриза і бідність, треба не влаштовувати шоу, а розв'язувати нагальні проблеми. Про це повідомив у ток-шоу "Сегодня" на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Корнійчук.

Експерт вважає, що ситуація з підозрою п'ятому президенту України, нардепи Петру Порошенку, відвертає від серйозних економічних проблем в країні.

"Вся країна замість того, щоб обговорювати реальні проблеми, починаючи від енергокризи та тотальної бідності, обговорює долю Петра Олексійовича Порошенка, у якого все чудове і добре, як це було у нього попередні два з половиною роки. Я вважаю, що ми тут спостерігаємо балаган, в якому беруть участь обидві сторони. Балаган, який вигідний і Зеленському для підняття рейтингу, і Порошенку для підняття його рейтингу. І ніхто не збирається Порошенко "садити", — сказав політолог.

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Він зазначив, що повідомлення про підозру Петру Порошенку у кримінальній справі про держзраду, винесенням обвинувального вироку не закінчиться.

"Вся ця історія з врученням "підозри", нічого за собою не тягне. Я нагадаю, що влітку 2020 року Петру Олексійовичу вже одну "підозру" вручали й теж за ним довго бігали. Потім він прийшов, цю "підозру" отримав, і про цю кримінальну справу всі забули. Воно пішло і потонуло туди, звідки з'явилося. Тому зараз, коли нам розповідають про те, що суд виніс рішення заарештувати Порошенка - це все маячня. Бо максимум, що могло статися - це заступник генпрокурора міг підписати клопотання про арешт, з яким звертатимуться до суду. Потім буде проводитися відкрите судове засідання. Все це ми спостерігали у випадку з Медведчуком", — сказав політолог.

Він також зазначив, що в цьому "цирку" Зеленський і Порошенко тільки виграють. Крім того, на його думку, шум навколо підозри Порошенка може бути піднятий в рамках політтехнологічного сценарію до дострокових парламентських виборів.

"Нам влаштовують цирк, причому цирк вигідний і Порошенку, і Зеленському, щоб одні (українці - ред.) повірили, що Порошенка будуть "садити", а інші повірили в те, що він чинить опір з останніх сил. В реальності вся ця історія нічим не закінчиться. Для мене цей галас, який з точки зору політтехнології, з одного боку покликаний згуртувати електорат Зеленського, а з іншого боку покликаний згуртувати електорат Порошенка, вказує на те, що готуються, можливо, до дострокових парламентських виборів. Ось це починаються такі передвиборчі технології", - сказав Корнійчук.

Політолог також закликав українців стежити за економічною ситуацією в країні, а не спостерігати шоу - "Як Вова Петра ганяє".

"Якщо уважно проаналізувати, то за два з половиною роки президента Зеленського спустили на гальмах всі кримінальні справи проти оточення Порошенка. Не чіпали жодну з корупційних схем, до яких він, можливо, був причетний... В якості підозри взяли кримінальну справу, яка спочатку розвалиться, а це зрозуміло тим, хто цю підозру читає. Просто береться справа, яка розвалиться в суді зі старту, тому що там недоведене нічого…

Резюмуючи все це, я закликаю українців менше дивитися на шоу "Як Вова Петра ганяє", а більше звертати увагу на реальні проблеми, зокрема на загрозу віялових відключень електроенергії, а також проблему в енергетиці, яка у нас в реальності зараз існує", - сказав він.

Зазначимо, що 23 грудня інший адвокат Порошенка опублікував повістку до суду, адресовану Зеленському.

У повістці йдеться: "Верховний Суд викликає вас для участі в судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною і зобов'язання вчинити певні дії".

Судове засідання відбудеться 28 лютого 2022 року о 15:00, повідомляє Верховний Суд.

Як відомо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.