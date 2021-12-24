17:15, Сьогодні

На Мінських угодах поставлено хрест - політолог про переговори Путіна та Байдена За словами експерта, США та Росія "намагаються з гарним обличчям вийти з цієї ситуації"

Переговори президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна показали, що Мінські домовленості виконувати ніхто не збирається, а Донбас залишатиметься у статусі Придністров'я ще довгі роки.

Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" розповів політолог Дмитро Корнійчук.

"Ігри Росії та США - це їхні ігри. У рамках цих ігор... на жаль, нас ставлять перед фактом. Доказом цього є хоча б те, що Байден зателефонував наступного дня Зеленському після розмови з Путіним. Він того ж дня зателефонував лідерам європейських держав, а нам зателефонував через два дні розповісти, про що вони хоч приблизно загалом домовилися", - заявив він.

Читайте також: Росія зруйнує Україну без вторгнення - прогноз Піонтковського

За словами експерта, домовленості Байдена та Путіна полягають у наступному - "на Мінських домовленостях та нормандському форматі поставлено остаточно хрест".

"Ніхто їх виконувати не збирається. Усі розуміють, що Донбас залишиться у статусі Придністров'я на енну кількість років уперед, Крим ніхто віддавати не збирається. Зараз сторони намагаються з гарним обличчям вийти з цієї ситуації в рамках взаємних домовленостей, і пояснити, чому так вийде. Для цього в рамках цих домовленостей вони вигадали історію, що Путін виставляє ультиматум Сполученим Штатам, Заходу, і каже - ви повинні в якомусь папірці записати, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Хоча Путін чудово знає, що Україна не стане членом НАТО, тому що, з одного боку, він має купу лояльних держав у НАТО, які ніколи нас туди не пустять, з іншого боку, у 2008 році, коли нам у ПДЧ відмовили, всі все чудово зрозуміли", - розповів Корнійчук.

Політолог пояснив, чому Путін висуває "ультиматум, на який ніхто ніколи не піде":

"У відповідь Байден стукає кулаком по столу і розповідає, що ми ніколи не підемо на подібний ультиматум, а Україна сама прийматиме рішення - бути чи не бути в НАТО. І після цієї історії Путін каже – якщо ми не знайшли компроміс, які до мене претензії, що я не віддаю Крим і Донбас... Цементується поточна ситуація і підводиться під неї новий базис, щоб пояснити, чому нічого ніколи не просунеться далі".

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що в США "перейнялися" безпекою путінської Росії, забувши про безпеку тих країн, куди росіяни здійснили вторгнення. Експерт також перерахував послаблення, які Вашингтон організував щодо Москви.

"Гарантією безпеки України могло бути членство в НАТО - Байден відмовив у цьому. Надання ПДЧ (план дій для членства - ред.) для вступу до НАТО - Байден відмовив. Надання військової допомоги - щойно надійшло повідомлення, що Байден зупинив постачання 200 млн доларів військової допомоги Україні. Це не зовсім гарантія, але хоча б канал зв'язку. Посол США в Україні - він досі не призначений. Спеціальний посланник президента США в Україні - він не призначений. Введення санкцій проти "Північного потоку-2" - вони зняті, вони не введені в новому оборонному бюджеті. Санкції проти 35 російських чиновників, які звинувачуються і в корупції, і в агресивній поведінці - вони зняті. Санкції проти зовнішнього боргу Росії - вони зняті. Все це зроблено адміністрацією Байдена", - сказав Ілларіонов.