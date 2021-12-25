08:35, Сьогодні

Підозра Порошенку в держзраді: експерт дав пораду п'ятому президенту Видно певний хаос двох сторін, зазначив експерт

Підозра п'ятому президенту України Петру Порошенку в державній зраді нічого не варта. Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" сказав експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

"Чому Порошенко поїхав, я не знаю. Можливо, дійсно були справи. Але я намагався дослідити... Мій колега-юрист сказав: "Якби я з такою підозрою прийшов до свого начальника прокурора, він би мене просто викинув з вікна з 4-го поверху". Тобто вона (підозра - прим. ред.) нічого не варта. Там немає серйозної бази, за що можна було б навіть просити арешт", - сказав він.

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На його думку, видно певний хаос двох сторін:

"Одна сторона, тобто влада, намагається якось Порошенка з політичних мотивів вибити з політичного простору країни, нав'язуючи цю справу - незрозумілу до кінця. З іншого боку, Порошенко, можливо, і розумів, що на нього можуть накласти арешт. І бути йому арештованим у суді - це по 5-му президенту репутаційно б'є дуже серйозно".

Експерт зазначив, що очевидно те, що Порошенко рано чи пізно повернеться:

"Повернутися сюди, не боятися відкритого процесу - навіть якщо він бездоказовий - і захищати себе. Порошенко - це той президент, за якого створилася антикорупційна інфраструктура. Це подібний казус із Саакашвілі, який створив систему, а потім... Потрібно йти до кінця. Якщо ти переконаний у своїй правоті - йди захищай себе в суді".

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше народний депутат Михайло Цимбалюк звернув увагу на те, що підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку складали недосвідчені люди, а сам метод вручення нагадував чергове шоу.

"І мене теж здивував неграмотний текст. Або це навмисні помилки, або щось ще. Чому не підписала генеральний прокурор? Тут є дві версії. Одна версія - вона як професійний юрист не могла підписати, бо там правовий нігілізм. З іншого боку (друга версія – ред.), вона цим непідписанням поставила хрест на кар'єрі генерального прокурора", — зазначив Цимбалюк.