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Підозра Порошенку: озвучено прогноз, що на нього чекає Під звинувачення у держзраді важко підвести доказову базу, зазначив експерт

П'ятого президента України Петра Порошенка після повернення з закордонного турне в аеропорту можуть зустріти правоохоронці.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів політолог Андрій Рудик, коментуючи підозру Порошенку у державній зраді.

"Будуть обґрунтовувати тим, що йдеться про державну зраду. Якщо ми говоримо про державну зраду, це вважається ледь не найтяжчий злочин проти держави. Мається на увазі не вбивство, не посягання на інші інститути, а саме те, що стосується питань державної безпеки, і все це буде запаковуватись в цю історію", - зазначив він.

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Рудик нагадав, що "поки доказової бази конкретної нам не надавали":

"В нас діє презумпція невинуватості, і зараз це виглядає все-таки з політичної точки зору як занадто натягнута міра... У нас немає чітко прописаної норми правової санкції конкретної, у нас завжди від і до - "від громадських робіт до 15 років ув'язнення". У нас це є схемою для політичних маніпуляцій, корупційних зокрема. Таке питання, як державна зрада, є доволі абстрактним. Його складно оцінити, і тому складно було підвести якусь доказову базу. Тому в ситуації з Медведчуком ми маємо одну ситуацію, як розвиваються події, в ситуації з п'ятим президентом - абсолютно іншу".

На запитання, чи чекатимуть на Порошенка після повернення з Польщі правоохоронці в аеропорту, політолог відповів:

"Я думаю, вони на нього і мають чекати. Коли підвищується градус у зв'язку з такими новинами, досить дивна поведінка з точки зору держави як інституту і правоохоронних органів, коли вони не чекатимуть на Петра Олексійовича".

Також експерт припустив, що справа проти Порошенка може збільшити кількість його прибічників:

"Центристський електорат може це розцінити як політичні переслідування. Над цим якраз працює команда політтехнологів Петра Олексійовича, щоб демонструвати це як політичне переслідування".

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Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді.

Документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Вручити підозру політику слідчі ДБР намагалися ще в п'ятницю, 17 грудня. Та того дня Петро Порошенко поїхав від правоохоронців на автомобілі.

Видання "Главком" 24 грудня із посиланням на свої джерела повідомило, що в Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт п'ятого президента України Петра Порошенка.

Повідомляється, що сума застави становить 1 млрд грн. Документ підписав в.о. генпрокурора Олексій Симоненко, а також повідомлення про підозру.

"Водночас генпрокурор Ірина Венедіктова перебуває теж у Києві. Але, за даними джерел, вона пішла у відпустку", - пише видання.