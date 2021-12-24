12:38, Сьогодні

Україна компрометує себе як державу — дипломат Руслан Осипенко прокоментував заяву послів G7 щодо ситуації із САП

Посли G7 розчаровані зривом конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ситуацію прокоментував в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" дипломат Руслан Осипенко.

"Україна такими діями компрометує себе як державу, і керівництво країни теж себе компрометує, тому що наші міжнародні партнери думають, що ми недоговороспроможні. Це впливатиме і на інші формати переговорів. Відомо, що гостро постає питання відновлення мінського та нормандського форматів. Україна взяла в Меморандумі з МВФ зобов'язання до кінця листопада або початку грудня призначити керівника САП, і з різних причин цього не зробила. Відповідальність лягає на керівництво держави, і про це сказала і "Велика сімка", і МВФ — міжнародна структура, очолювана США, які є нашими найбільшими партнерами. Тому йде компрометація держави", — сказав він.

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За словами Осипенка, це може вплинути на кредити, які Україна отримує від міжнародних партнерів.

"Серед великих інвесторів циркулює інформація про запровадження такого терміну, як політичні ризики. Часті зміни міністрів, ухвалення рішень заднім числом Верховною Радою — це все лякає інвесторів й відлякує їх від України. А тут ми ще беремо на себе якісь зобов'язання та підписуємо їх, а потім не виконуємо. Яке ставлення буде? Це кумулятивний ефект", — сказав він.

Нагадаємо, посли G7 повідомили у Twitter про розчарування через те, що конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів.

20 грудня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на обіймання адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Також відомо, що фінал конкурсу на посаду глави САП зупинився на етапі затвердження переможця.