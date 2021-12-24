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Путін погодився на деескалацію – експерт пояснив чому Олексій Їжак розповів, чого чекати від переговорів Росії та США у січні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію відвести війська від кордону з Україною до новорічних свят. Цю заяву прокоментував у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

"Якщо послухати, що кажуть у США та Європі, то Путін на певні речі погодився. У рамках загальної угоди на початку січня розпочнуться певні консультації у загальноєвропейських форматах. Вже є умова, що до початку цих консультацій Росія принаймні знизить ескалацію, а можливо, навіть має відвести війська від кордону з Україною, щоб ці консультації були продуктивними, інакше вони просто не відбудуться. Тому той ультиматум, який Путін все ще повторює, у практичному сенсі пересунувся в рамки спільних консультацій, де з'ясовуватимуть, які є стурбованості у Росії та які стурбованості є в інших країн, де, крім країн НАТО, вже заявлені Україна, Грузія, Азербайджан та Молдова. Я думаю, треба почекати на початок цих консультацій. І Путін, і США сказали, що вони відбудуться на початку січня. А там буде видно, наскільки цей ультиматум перетворюється на нормальні консультації з питань безпеки", — сказав він.

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За словами експерта, без деескалації переговори зі США не матимуть сенсу.

"У ситуації, коли Ангела Меркель пішла з посади, єдиним авторитетом для Путіна залишається Джо Байден. Формат, на якому наполягли США, що це мають бути консультації, як були в Гельсінкі в 70-х. Щоб ці консультації почалися, і я думаю, Росія вже негласно погодилася, повинна бути певна деескалація, інакше це не має сенсу. Путін продовжує наполягати на негайних рішеннях, але зрозуміло, що такого бути не може", — сказав він.

Нагадаємо, заступник головного редактора каналу "Дождь" Дмитро Єловський зазначив, що зустріч Байдена з Путіним може стати гарантом відносного спокою на кордонах між Росією та Україною.

"Для Путіна, звичайно, дуже важливо розмовляти з Байденом, тому що Байден у його розумінні - це авторитет... важкоатлет, який прийшов розмовляти з Путіним... Я думаю, що саме ця зустріч повинна буде... Якщо вона, звичайно, відбудеться і це не буде онлайн-зум формат, а стара добра офлайн-зустріч з рукостисканнями, якимось чаюванням... То ця зустріч може справді стати гарантом відносного спокою на кордонах між двома країнами – Росією та Україною", - сказав він.