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Голосували за зміни: Комаровський розповів про проколи влади "Судова реформа – де вона? Де повага до силовиків?"

Володимир Зеленський не виконав своїх передвиборних обіцянок, об'єм корупції в країні зріс ще більше. Про це сказав в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" відомий лікар Євген Комаровський.

"Судова реформа – де вона? Де повага до силовиків? Нема цього всього. Тому що домінуюча корупція на всіх рівнях державної влади, яка меншою не стала. Це те, на що ми найбільше чекали: порядності, вміння тримати обіцянки, адекватної комунікації", - каже він.

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За його словами, найбільший рівень корупції залишається на українській митниці.

"Я звернувся б до уряду Німеччини і попросив дати нам 10 тисяч працівників на митницю. А всіх наших звільнив би. А потім поступово замінюватимемо нашими. Я не знаю, як це зламати. Є реальна проблема - митниця. Кажуть, що звідти купа грошей йде. Пройшло 2,5 роки, але гроші як йшли, так і йдуть, нічого на краще не змінилося. А ми голосували та просили: зробіть, щоб змінилося. А політики навіть розмовляти з нами не хочуть, розповісти, що вони хочуть зробити".

Раніше Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що в Україні влада політично переслідує незгодних.

"Наша влада, якщо хтось їм не подобається, поводиться як гопники. Просто реальні гопники! Які повинні принизити людину, яка посміла розкрити рота, за будь-яку ціну. Наведемо такий приклад, і це буде важливо, коли прийде наступна влада. Я хотів би, щоб ми все записували, щоб потім запитати. Це в такій кількості, що так ми не запам'ятаємо.

Ви пам'ятаєте конфлікт, який виник у Савіка Шустера з Порошенком? Ми всі це пам'ятаємо. І коли він виник, на Шустера нацькували податкову тощо. Тобто дивіться, сиділа якась людина у податковій і отримала сигнал: йди та кошмар ось той бізнес. Це він зробив чому — бо хтось йому зателефонував і сказав. Хтось, хто зателефонував і сказав: звільнити чоловіка. Хтось, хто сказав: спалити машину. Хтось генерував мерзенні способи з'ясування стосунків. І я хотів би, щоб президент, який прийде, сказав: "Як таке можливо? Хто конкретно телефонував?" Наразі таких прецедентів повно на кожному кроці. Ми на ваш бізнес нацькуємо перевірку тощо", — сказав він.